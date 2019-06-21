В Национальном художественном музее Украины заявили, что АП не соответствует требованиям, чтобы переехать туда

Тем не менее, музей давно пора расширять.

Музей не может переехать в АП facebook.com/namu.museum

В Национальном художественном музее Украины говорят, что здание Администрации Президента, которое находится на улице Банковой, не соответствует потребностям.

Об этом говорится на странице музея в Facebook.

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В музее указывают, что здание АП совершенно не подходит для музея.

Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение, - пишут представители музея.

А сам план реконструкции и расширение Национального художественного музея должен стать проектом государственного значения.

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Известно, что уже много лет музею требуется расширение. Был даже план по расширению существующего здания на улице Грушевского, 6 и также велись разговоры о создании на улице Институтской, 3 музейного квартала.

Два здания должны будут соединить в единый комплекс.

Однако, этому проекту не суждено воплотится в реальности, потому что земельный участок на улице Институтской продали и много лет музей судился из-за этого. В конце-концов земельный участок вернули.

На встрече с президентом Украины руководство музея выдвинуло ряд условий, при которых они готовы переехать в АП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.