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В Национальном художественном музее Украины заявили, что АП не соответствует требованиям, чтобы переехать туда

Комментариев: 2
Тем не менее, музей давно пора расширять.
Музей не может переехать в АП
Музей не может переехать в АП
facebook.com/namu.museum

В Национальном художественном музее Украины говорят, что здание Администрации Президента, которое находится на улице Банковой, не соответствует потребностям.

Об этом говорится на странице музея в Facebook.

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В музее указывают, что здание АП совершенно не подходит для музея. 

Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение, - пишут представители музея.

А сам план реконструкции и расширение Национального художественного музея должен стать проектом государственного значения.

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Известно, что уже много лет музею требуется расширение. Был даже план по расширению существующего здания на улице Грушевского, 6 и также велись разговоры о создании на улице Институтской, 3 музейного квартала.

Два здания должны будут соединить в единый комплекс.

Однако, этому проекту не суждено воплотится в реальности, потому что земельный участок на улице Институтской продали и много лет музей судился из-за этого. В конце-концов земельный участок вернули.

На встрече с президентом Украины руководство музея выдвинуло ряд условий, при которых они готовы переехать в АП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.

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Теги: Зеленский, музей, переезд, Банковая, АП
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Комментариев (2)
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alex-zol    21.06.2019, 12:53
Оценка:  -2
alex-zol
не хотите, выставляйтесь в сараях!
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 12:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В 2003 году верховный суд Украины отобрал у музея истории Киева Кловский дворец. Картинный галереи должны располагаться во дворцах, а чиновники должны работать в офисах.
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