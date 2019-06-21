Сразу после Марша равенства в Киеве в ООН обсудят ЛГБТ и неонацизм

ООН на сессии в Женеве будет обсуждать ситуацию с правами человека, в том числе, в Беларуси, Грузии и Украине.

ООН соберется на сессию по правам человека un.org

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В понедельник 24 июня в Женеве стартует 41-я сессия Совета ООН по правам человека, которая продлится по 12 июля. Об этом пишет УНН.

Ее участники обсудят около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах, сообщает пресс-служба ООН.

“Ситуация с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежке в век цифровых технологий - некоторые пункты из обширной повестки дня предстоящей сессии“, - сказано в заявлении.

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Отметим, обсуждение прав человека в разных странах начнется сразу после Марша равенства в Киеве, который пойдет 23 июня.

Так, на сессии будет официально представлен отчет нового Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаис Марэн. Его обсуждение запланировано на 1 июля.

24 июня участникам сессии Совета по правам человека будет представлен документ о положении ЛГБТ в Грузии.

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На 10 июня запланирован устный обновленный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля - аналогичное заседание по Грузии.

В повестку дня также включены вопросы: борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом, предотвращения геноцида, защиты прав коренных народов, борьбы с торговлей женщинами и детьми, предотвращения ранних браков, защиты внутренне перемещенных лиц, борьбы с коррупцией.

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В первый день сессии перед членами Совета выступит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенты Болгарии Румен Радев и президент Маршалловых островов Хильда Хайн.

Среди ораторов в первый день – министры иностранных дел Армении и Сомали, представители МИД Нидерландов, Молдовы и Норвегии.

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Напомним, ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Марш равенства в Киеве 23 июня.