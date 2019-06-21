Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сразу после Марша равенства в Киеве в ООН обсудят ЛГБТ и неонацизм

Комментариев: 6
ООН на сессии в Женеве будет обсуждать ситуацию с правами человека, в том числе, в Беларуси, Грузии и Украине.
ООН соберется на сессию по правам человека
ООН соберется на сессию по правам человека
un.org

Читай также: Число беженцев в мире превысило 70 млн – ООН

В понедельник 24 июня в Женеве стартует 41-я сессия Совета ООН по правам человека, которая продлится по 12 июля. Об этом пишет УНН.

Ее участники обсудят около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах, сообщает пресс-служба ООН.

“Ситуация с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежке в век цифровых технологий - некоторые пункты из обширной повестки дня предстоящей сессии“, - сказано в заявлении.

Читай также: Зеленский и "Слуга народа" двое суток избегали вопросов об ЛГБТ

Отметим, обсуждение прав человека в разных странах начнется сразу после Марша равенства в Киеве, который пойдет 23 июня.

Так, на сессии будет официально представлен отчет нового Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаис Марэн. Его обсуждение запланировано на 1 июля.

24 июня участникам сессии Совета по правам человека будет представлен документ о положении ЛГБТ в Грузии.

Читай также: Посетителей мероприятия КиевПрайд избили неизвестные в балаклавах

На 10 июня запланирован устный обновленный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля - аналогичное заседание по Грузии.

В повестку дня также включены вопросы: борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом, предотвращения геноцида, защиты прав коренных народов, борьбы с торговлей женщинами и детьми, предотвращения ранних браков, защиты внутренне перемещенных лиц, борьбы с коррупцией.

Читай также: На ЛГБТ-марше в Киеве ожидают до 10 тысяч участников

В первый день сессии перед членами Совета выступит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенты Болгарии Румен Радев и президент Маршалловых островов Хильда Хайн. 

Среди ораторов в первый день – министры иностранных дел Армении и Сомали, представители МИД Нидерландов, Молдовы и Норвегии.

Читай также: Мосийчук подал иск в суд о запрете ЛГБТ-марша в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Марш равенства в Киеве 23 июня.

Поделись:
Теги: ЛГБТ, Марш равенства, Киев, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 13:23
Оценка:  -1
Какий_и_Евкакий
Так они права человека будут обсуждать или права педерастов?
BROKER666    21.06.2019, 13:08
Оценка:  -2
BROKER666
с такими предъявами и комуняки свои права на существование отстаивать начнут...
Мыкола    21.06.2019, 12:54
Оценка:  0
Мыкола
Совершенно с тобой согласен .Равенство должно быть во всем, в том числе и равные возможности как в пропаганде , так и сопротивлению превращения народа в пид-расов !
qwsdcvnm    21.06.2019, 12:53
Оценка:  +2
qwsdcvnm
Мы накануне махача. Чтоб отстоять право на хyи сосать, нужно сперва eбало подставить.
zadneprohodchik    21.06.2019, 12:50
Оценка:  +1
zadneprohodchik
И откуда столько питарасов взялось, в костер питаров!
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 12:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если лгбт имеют право пропагандировать свои взгляды, то нужно и неонацистам позволить то же. А иначе это не равноправие.Если геи хотят устраивать свои акции, то пусть не возмущаются что кто-то выражает свое отношение к этим акциям. А иначе их слова о свободе - пустой звук.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь