Во Львове министра образования отказались пускать в школу

Больше всего Гричневчи расстроилась из-за того, что ее не пустили в школу, где она работала учителем биологии.

Гриневич не пустили в школу facebook.com/liliya.grynevych

Во время рабочего визита во Львов министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пускали в школу.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Министр отметила, что ее впервые не пустили в школу, чтобы поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы.

Гриневич говорит, что чиновница из управления образования требовала написать письмо, чтобы получить доступ и зайти в школу.

Известно, что уже три года Гриневич ездит по командировкам и пытается сплотить учителей, директоров и тренеров НУШ.

Больше всего Гричневчи расстроилась из-за того, что ее не пустили в школу, где она работала учителем биологии.

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Позже появилась информация, что на данный случай отреагировали городские власти Львова, которые все также требуют официального письма с разрешением.

Недавно министру позвонил мэр города Андрей Садовой и сказал, что это не его позиция, потому он проведет расследование.

Ранее сообщалось, что Гриневич анонсировала повышение зарплат учителям. Гриневич подчеркнула, что минимальный оклад педагога будет на уровне 4 прожиточных минимумов.