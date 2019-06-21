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Ректор КНУ извинился за назначение Портнова, тот воспринял новость “спокойно”

Комментариев: 2
Сам Портнов отреагировал довольно спокойно.
Ректор КНУ извинился за назначение Портнова
Ректор КНУ извинился за назначение Портнова
Скриншот видео

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Ректор КНУ отменил свой приказ о назначении экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова на преподавательскую должность. Об этом передает ТСН.

Документ обещают зарегистрировать сегодня, 21 июня. Более того, ректор университета попросил прощения у студентов за назначение Портнова.

Сам Портнов заявил, что принял это решение спокойно и намекнул, что теперь все его усилия будут направлены на борьбу с Порошенко.

Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко, - написал Портнов на своем Telegram-канале.

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Напомним, студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова. Протестующие, большинство из которых - студенты, требуют уволить экс-соратника Януковича Андрея Портнова.

 

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Теги: Портнов, КНУ, ректор, студенты, увольнение
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Комментариев (2)
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FuckUkr    21.06.2019, 13:15
Оценка:  -2
FuckUkr
фертильные малолетки, не там свою энергию тратят. В спортзал: качать ноги и руки, чтобы можно было больше ведер с яблоками и корзинок с клубникой в Польше перенести.
Krom14    21.06.2019, 13:26
Оценка:  0
Krom14
Ты настолько ничтожен что смешно! 40 девственник живущий с родителями на бабушкину пенсию....нуну расскажи еще побольше умственно неразвитый , озлобленный дегинерат!
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