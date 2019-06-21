Ректор КНУ извинился за назначение Портнова, тот воспринял новость “спокойно”
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Ректор КНУ отменил свой приказ о назначении экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова на преподавательскую должность. Об этом передает ТСН.
Документ обещают зарегистрировать сегодня, 21 июня. Более того, ректор университета попросил прощения у студентов за назначение Портнова.
Сам Портнов заявил, что принял это решение спокойно и намекнул, что теперь все его усилия будут направлены на борьбу с Порошенко.
Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко, - написал Портнов на своем Telegram-канале.
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Напомним, студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова. Протестующие, большинство из которых - студенты, требуют уволить экс-соратника Януковича Андрея Портнова.
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