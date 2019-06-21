Ирландцев выгнали из Украины за георгиевские ленты и крики ""ДНР" вперед"

В аэропорту Киеве прилетевших из Дублина пассажиров в Украину не пропустили, а в паспорта им поставили штампы о запрете въезда на три года.

Ирландцы улетели домой с запретом въезда на три года пресс-служба Госпогранслужбы

В аэропорту Киев отказали во въезде двум гражданам Ирландии и выдворили их из страны с запретом въезда на три года. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Два гражданина Ирландии 1998 по 1997 годов рождения прибыли рейсом из Дублина накануне. Во время беседы с ними пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой Российской Федерации.

“Он сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, со слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Также у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс“, - говорится в сообщении ГПС.

При осмотре багажа ирландцев пограничники обнаружили “предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер“, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.

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Кроме того, выяснилось, что во время посадки самолета эти пассажиры демонстрировали символику РФ, георгиевские ленты и выкрикивали: ““ДНР, вперед!“.

Ирландцев в Украину не пропустили, а в паспорта им поставили штампы о запрете въезда на три года.

Напомним, ранее в аэропорту Киев не пропустили в страну и выдворили с запретом въезда на три года российского музыканта. Такие меры были предприняты за несанкционированное Украиной посещение Донецка в 2016 году.

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