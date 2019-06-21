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Ирландцев выгнали из Украины за георгиевские ленты и крики ""ДНР" вперед"

Комментариев: 13
В аэропорту Киеве прилетевших из Дублина пассажиров в Украину не пропустили, а в паспорта им поставили штампы о запрете въезда на три года.
Ирландцы улетели домой с запретом въезда на три года
Ирландцы улетели домой с запретом въезда на три года
пресс-служба Госпогранслужбы

В аэропорту Киев отказали во въезде двум гражданам Ирландии и выдворили их из страны с запретом въезда на три года. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Два гражданина Ирландии 1998 по 1997 годов рождения прибыли рейсом из Дублина накануне. Во время беседы с ними пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой Российской Федерации.

“Он сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, со слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Также у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс“, - говорится в сообщении ГПС.

При осмотре багажа ирландцев пограничники обнаружили “предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер“, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.

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Кроме того, выяснилось, что во время посадки самолета эти пассажиры демонстрировали символику РФ, георгиевские ленты и выкрикивали: ““ДНР, вперед!“.

Ирландцев в Украину не пропустили, а в паспорта им поставили штампы о запрете въезда на три года.

Напомним, ранее в аэропорту Киев не пропустили в страну и выдворили с запретом въезда на три года российского музыканта. Такие меры были предприняты за несанкционированное Украиной посещение Донецка в 2016 году.

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Теги: аэропорт, Ирландия, аэропорт Киев, Георгиевская ленточка, Запрет на въезд
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Комментариев (13)
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ВосставшийИзБана    21.06.2019, 14:10
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Навеяло темой:

Разговор в билетной кассе:
- Ту тикетс ту Даблин.
- Куда блин?
- Ту Даблин! (Кто не понял - перевожу: туда блин)
WTF2wtf    21.06.2019, 14:14
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ну MTV в 90х многие смотрели ))
Куда, блин? Ту Даблин!
Via_dolorosa    21.06.2019, 14:05
Оценка:  +4
Via_dolorosa
nfhvyt- геи и лесбиянки никого не убивают, а вот наёмники в ДНР очень даже сильные убийцы.
nfhvyt    21.06.2019, 14:17
Оценка:  -10
nfhvyt
русскоязычные украинцы тоже никого не убивают, но им запрещают говорить на родном языке и заставляют отрекаться от родных.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:27
Оценка:  +6
WTF2wtf
Иди нах, обиженное защитнецо оккупантов.
Мы сами русскоязычные ...
nfhvyt    21.06.2019, 14:46
Оценка:  -4
nfhvyt
А чё мне обижаться в предверии большой чистки Украины от нацистского генетического мусора и ты это прекрастно знаешь коль так волнуешься, что излагаешь свои мысли исключительно при помощи мата и оскорблений.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:50
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путиснкий нацист щас на зеркало пиняет?
Пипец ты контуженое ...
Ты сам выбрал роль шавки оккупантов, привыкай к оскорблениям, говно оккупантское.
nfhvyt    21.06.2019, 13:55
Оценка:  -17
nfhvyt
Они ж не знали что в Украине только ЛГБТшная символика приветствуется )))))))
Kostos    21.06.2019, 14:02
Оценка:  +8
Kostos
Кто про что, а мокша про прААцивных Мокша, тебя абидели працивные?
nfhvyt    21.06.2019, 14:21
Оценка:  -8
nfhvyt
А шо делать если всю эту неделю из куева новости только про вшивых, видимо для вас это важно.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:03
Оценка:  +7
WTF2wtf
Оккупантов не любят, шавка путинская ... как и их пропаганду из любых уст
Krom14    21.06.2019, 13:50
Оценка:  +5
Krom14
Надо было этих даунов в днр и отправить!
Irena    21.06.2019, 13:53
Оценка:  -3
Irena
Сами доедут
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