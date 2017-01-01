В Ивановке похоронили 11-летнюю Дашу Лукьяненко

В день похорон неизвестные написали (на рынке) на торговой точке матери подозреваемого "Вам тут не место", "Убийцы", "Вон из Ивановки".

В поселке городского типа Ивановка Одесской области прошли похороны убитой 11-летней Даши Лукьяненко. Тело девочки нашли спустя неделю поисков. 22-летний подозреваемый Николай Тарасов, который проживал в этом же населенном пункте, сознался в жестоком убийстве.

Об этом пишет Страна.

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На похороны пришло большое количество людей: родственники, соседи, неравнодушные граждане. В связи с этим, движение по улице Ленина (здесь проживает семья Лукьяненко) заблокировано полицией.

С погибшей девочкой прощались на центральной площади Ивановки около трех сотен людей. Полицейские были тоже с цветами.

Известно, что подозреваемого в убийстве 22-летнего Николая Тарасова привезли из Одессы в Ивановку 20 июня для проведения следственных экспериментов. По словам начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. “Было необходимое количество правоохранителей, чтобы не допустить самосуд“, - сказал Форостяк. Дом Тарасовых находится под усиленной охраной.

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Местные жители считают, что родственники Тарасова могут быть причастны к жестокому убийству, так как “в доме Тарасовых было много литров крови, ее долго отмывали, чтобы скрыть следы преступления“. Якобы самому подозреваемому было бы сложно это сделать.

Отметим, что вчера начальник Главного управления Нацполиции выступил со странным комментарием: Тарасов якобы смотрел детективные сериалы и знал, как и чем отмывать кровь, использовал спецсредства.

Как сообщалось, после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.

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