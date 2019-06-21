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В Ивано-Франковской области после дождя обрушился мост

Комментариев: 3
Жители села Шепот остались без всякого сообщения с другими населенными пунктами.
В Карпатах после грозы обрушился железобетонный мост между селами
В Карпатах после грозы обрушился железобетонный мост между селами
0342.ua

В Ивано-Франковской области, между селами Шепот и Прокурава, Косовского района, после грозы обвалился железобетонный мост. Жители села Шепот остались без всякого сообщения с другими населенными пунктами.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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"20.06.2019 вечером поступило сообщение о том, что в результате грозовых осадков в реке Брустурка произошел подъем уровня воды. Потоком воды на грунтовой автомобильной дороге местного значения между селами Шепот и Прокурава Косовского района состоялось подмывание опор (железобетонных блоков) с последующим обрушением и разрушением покрытия моста," - сообщает управление ОГА.

В селе Шепот проживает около 900 человек. Проезд в село на легковом транспорте отсутствует, возможен проезд на транспорте повышенной проходимости.

По их информации, органы местного самоуправления принимают меры по восстановлению автомобильного сообщения с населенным пунктом.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.

Как сообщалось 23 мая, на Закарпатье паводковая волна обрушила мост.

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Теги: мост, река, непогода, обрушение, Ивано-Франковская область
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Комментариев (3)
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nfhvyt    21.06.2019, 13:57
Оценка:  +1
nfhvyt
Шо, не уж то раньше крымского обрушился? Ну дела )))))
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 14:24
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Это - Зе ркальные дороги от артикля.
nfhvyt    21.06.2019, 14:47
Оценка:  0
nfhvyt
Да хоть и так, чем от этого легче?
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