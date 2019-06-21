Грузия в огне. Что происходит в Тбилиси

Межпарламентская ассамблея православия в Тбилиси, на которую приехала российская делегация, закончилась многотысячными акциями протеста и столкновениями с полицией, пострадали уже 240 человек.

В Грузии массовые акции протеста, говорят даже о новой революции. Разгорелся бунт буквально за несколько часов и был спровоцирован визитом российских депутатов в Тбилиси.

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Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера грузинского парламента, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии и вовсе попыталась взять штурмом парламент.

Полиция жестко разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

С чего все началось

20 июня в парламенте Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Президентом этой организации является депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии Сергей Гаврилов.

После начала заседания он сел в кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке. Это вызвало протесты грузинской оппозиции — депутатов из Единого национального движения и Европейской Грузии. Заседание ассамблеи было сорвано, Гаврилов под охраной покинул парламент. Он попытался выступить перед журналистами, но это выступление тоже было сорвано, его облили водой. Вскоре вся российская делегация в срочном порядке покинула Грузию.

Гаврилов выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии. По сведениям грузинской оппозиции, которые сам Гаврилов опровергает, он воевал за Абхазию во время грузино-абхазской войны

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1992-1993 годов.

Штурм парламента

Председатель правящей партии Грузинская мечта миллиардер Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе принесли извинения за то, что “представитель страны-оккупанта пусть на короткое время, но занял кресло председателя парламента Грузии”.

Но оппозиции и протестующим этого оказалось мало. На площади перед парламентом собрались до 10 тысяч человек. Они выступили против “российской оккупации” Грузии и потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности. Через час после начала акции, когда их требования об отставках не были выполнены, протестующие стали прорываться в здание парламента.

Часть митингующих пришла с флагами Евросоюза и плакатами “Россия - оккупант“.

Полицейские пресекли попытку штурма, к утру пятницы рассеяв основную часть собравшихся на центральном проспекте Руставели.

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Как сообщает корреспондент BBC с места событий, часть митингующих все еще остаются неподалеку парламента. По информации грузинских СМИ, несколько протестующих пытаются соорудить баррикады у здания тбилисской филармонии. Митингующие перегородили улицу автобусом и мусорными баками.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участники акции, в свою очередь, забрасывали полицейских бутылками и отнимали у них щиты. В столкновениях пострадали 240 человек. Министерство здравоохранения Грузии сообщило, что пострадали 160 участников митинга и 80 полицейских.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария допустил, что у участников акции “имеются определенные основания для справедливого протеста”, но в то же время подчеркнул, что виновные в нападениях на полицейских будут наказаны. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, назвав протест справедливым, обвинил оппозицию в том, что она “вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране”.

Это еще не конец

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Грузинская оппозиция планирует в пятницу, 21 июня, вечером возобновить протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси.

Оппозиция обвиняет власть в противоправных действиях. Оппоненты правящей партии “Грузинская мечта“ считают, что в сложившейся ситуации политическая ответственность правительства неизбежна.

“Мы не прекратим наши акции. В 7 часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь ни при чем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, обидело то, что эти люди беспристрастно защищали на протяжении лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность“, — сказал глава грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе.

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По его словам, как и в четверг, к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.

Российская версия

МИД России осудил действия “радикальных политических сил Грузии”. Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что в Москве возмущены срывом работы Межпарламентской ассамблеи православия.

Депутат Гаврилов, вернувшись в Россию, рассказал свою версию событий.

“Нас пригласили в парламент Грузии. Мне грузинская сторона предложилазанять место в президиуме… Куда меня приглашает сесть принимающая сторона – там я и располагаюсь“, – сказал Гаврилов.

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“По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия – в данном случае я“, – пояснил он.

Гаврилов отметил, что на таком же почетном месте он заседал в парламентах Греции, Ливана и других стран – “и не было никаких проблем“.

“Мы с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи – депутатом греческого парламента – пополам заняли места в президиуме. Мы корректно начали вести мероприятие. Я снова поблагодарил грузинскую сторону за организацию, за душевность, за гостеприимство. Мы преподнесли подарки и начали обсуждать наши вопросы“, – рассказал он.

“Не было никаких проблем. Но во время перерыва в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы“, – заявил российский депутат.

“Когда мы уже в гостинице вышли к прессе, на нас было совершено физическое нападение. Служба безопасности, к сожалению, не смогла это предотвратить“, – отметил Гаврилов и уточнил, что его ударили.

Причем во всех этих событиях Гаврилов усмотрел, конечно, происки США. “Наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка“, - подчеркнул он.

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Взгляд из Украины

На заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси присутствовала и украинская делегация.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов и украинский депутат от фракции Народный фронт Виктор Еленский покинули заседание ассамблеи во время выступления Гаврилова.

В поддержку протестующих выступил Михаил Саакашвили.Он призвал полицию не подчиняться приказам властей и перейти на сторону народа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала заявления Саакашвили неприемлемыми. “Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению”, — заявила она.