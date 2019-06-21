В оккупированном Крыму утилизируют украинскую субмарину - СМИ

В РФ объявлен тендер на утилизацию подводных лодок.

В марте 2012 года "Запорожье" после 22-х летнего ремонта вышел из 13 судоремонтного завода Черноморского флота РФ с Килен-бухты в направлении Севастопольской бухты mil.in.ua

Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию подводных лодок в оккупированном Крыму. В число суден, подлежащих утилизации, входит украинская субмарина “Запорожье“ (U-001).

Об этом сообщает Страна со ссылкой на Украинский милитарный портал.

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В документации тендера указано, что планируется ликвидация подводной лодки 641 без названия. По информации ресурса, в РФ есть только одна подводная лодка такого типа - “Запорожье“ (U-001).

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Большая подводная лодка проекта Б-641 была произведена в марте 1970 года на Новоадмиралтейськом заводе (г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен первый командира капитана 3 ранга Владимир Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарина была спущена на воду. 4 октября на ней был поднят Военно-морской флаг, далее - государственные испытания и, наконец, знаковое событие - большой подводная лодка была включена в состав ВМФ СССР.

Напомним, в Крыму тысячу военных ЧФ РФ подняли по тревоге. Тревога была учебная, россияне ведут активные “тренировки“.

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