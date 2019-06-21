В оккупированном Крыму утилизируют украинскую субмарину - СМИ
Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию подводных лодок в оккупированном Крыму. В число суден, подлежащих утилизации, входит украинская субмарина “Запорожье“ (U-001).
Об этом сообщает Страна со ссылкой на Украинский милитарный портал.
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В документации тендера указано, что планируется ликвидация подводной лодки 641 без названия. По информации ресурса, в РФ есть только одна подводная лодка такого типа - “Запорожье“ (U-001).
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Большая подводная лодка проекта Б-641 была произведена в марте 1970 года на Новоадмиралтейськом заводе (г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен первый командира капитана 3 ранга Владимир Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарина была спущена на воду. 4 октября на ней был поднят Военно-морской флаг, далее - государственные испытания и, наконец, знаковое событие - большой подводная лодка была включена в состав ВМФ СССР.
Напомним, в Крыму тысячу военных ЧФ РФ подняли по тревоге. Тревога была учебная, россияне ведут активные “тренировки“.
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Господи! Ну почему Вы такой мудак?! У вас там все такие?
Собирайте деньги, а пока просто нах
Источник:
news.bigmir.net/ukraine/188922 6-Blagodarja-DNK-ekspertize-ide ntificirovali-563-voinov-ATO&qu ot;
гадящий тут с десятков рабочих аккаунтов ...
Теперь, с учётом стоимости этой субмарины, страна сможет легко рассчитаться по кредитам!
Смешно убивали ваши вояки путинские наших раненых на Донбассе, упоротое?
На самом деле россияне под видом утилизации "утилизируют" наспех сваренный макет, а эту лодку они перекрасят и тайно включат в состав своего флота. Или индусам продадут. Информация проверена!