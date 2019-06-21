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В оккупированном Крыму утилизируют украинскую субмарину - СМИ

Комментариев: 19
В РФ объявлен тендер на утилизацию подводных лодок.
В марте 2012 года "Запорожье" после 22-х летнего ремонта вышел из 13 судоремонтного завода Черноморского флота РФ с Килен-бухты в направлении Севастопольской бухты
В марте 2012 года "Запорожье" после 22-х летнего ремонта вышел из 13 судоремонтного завода Черноморского флота РФ с Килен-бухты в направлении Севастопольской бухты
mil.in.ua

Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию подводных лодок в оккупированном Крыму. В число суден, подлежащих утилизации, входит украинская субмарина “Запорожье“ (U-001).

Об этом сообщает Страна со ссылкой на Украинский милитарный портал.

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В документации тендера указано, что планируется ликвидация подводной лодки 641 без названия. По информации ресурса, в РФ есть только одна подводная лодка такого типа - “Запорожье“ (U-001).

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Большая подводная лодка проекта Б-641 была произведена в марте 1970 года на Новоадмиралтейськом заводе (г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен первый командира капитана 3 ранга Владимир Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарина была спущена на воду. 4 октября на ней был поднят Военно-морской флаг, далее - государственные испытания и, наконец, знаковое событие - большой подводная лодка была включена в состав ВМФ СССР.

Напомним, в Крыму тысячу военных ЧФ РФ подняли по тревоге. Тревога была учебная, россияне ведут активные “тренировки“.

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Теги: субмарина запорожье, утилизация, Украина, РФ
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Комментариев (19)
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Krekk    21.06.2019, 14:40
Оценка:  -1
Krekk
Она все равно не годится по ЗУ о декоммунизации! Ее строили в 70х годах коммуняки на российских верфях, да еще и в РСФСР она поначалу служила. На ней звезды и серп и молот были нарисованы... Какой украинец захотел бы на такой в море ходить? Только зраднык. Ее предлагали отдать же. Не забрали.
WTF2wtf    21.06.2019, 14:45
Оценка:  +2
WTF2wtf
Со временем придется заплатить как за новую
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 14:48
Оценка:  -2
Какий_и_Евкакий
Нет-нет! Как за две, если бы ода из этих двух была атомной!..
Господи! Ну почему Вы такой мудак?! У вас там все такие?
WTF2wtf    21.06.2019, 14:53
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шавка путинская, не мы заставили вас стать оккупантами, вы сами выбрали себе эту гнилую роль ...
Собирайте деньги, а пока просто нах
WTF2wtf    21.06.2019, 14:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
Мудак ваш конченый ботоксный фюррерок, решивший строить свой "рейх" ... а платить всем вам
Boxerogos    21.06.2019, 14:32
Оценка:  -6
Boxerogos
Волноваться не стоит,всё под контролем.Ведь Крым-это Украина.Гыгыгыгыгыгыгыгыгы!!!
WTF2wtf    21.06.2019, 14:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Boxerogos 21.02.2019, 11:44Оценка: -3 Скормите эти фрагменты свиньям!

Источник:
news.bigmir.net/ukraine/188922 6-Blagodarja-DNK-ekspertize-ide ntificirovali-563-voinov-ATO&qu ot;
WTF2wtf    21.06.2019, 14:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
Boxerogos - просто конченый нацист-украинофоб,
гадящий тут с десятков рабочих аккаунтов ...
Boxerogos    21.06.2019, 14:37
Оценка:  -1
Boxerogos
Использованный анальный контрацептив,какое отношение твоя настольная молитва,написанная мною,имеет отношение к данной новости?Ты снова переел неопознанных фрагментов,презик?))))))))))) )))))))
Krotol2    21.06.2019, 14:24
Оценка:  -2
Krotol2
Давно пора эту железяку порезать
WTF2wtf    21.06.2019, 14:28
Оценка:  +3
WTF2wtf
А ты перелогинься еще несколько раз и снова запость чего-то, бот ...
WTF2wtf    21.06.2019, 14:15
Оценка:  +6
WTF2wtf
Дописывают дополнительные статьи к общему счету, по которому придется потом платить Украине ...
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 14:22
Оценка:  -5
Какий_и_Евкакий
Это мы ещё не говорим о президентской программе "Весь мир нам должен".
Теперь, с учётом стоимости этой субмарины, страна сможет легко рассчитаться по кредитам!
WTF2wtf    21.06.2019, 14:27
Оценка:  +7
WTF2wtf
Рашик, просто нах
WTF2wtf    21.06.2019, 14:29
Оценка:  +6
WTF2wtf
просто деньги собирай и молча кивай царьку ботоксному за все говно ...
LifeStriker    21.06.2019, 13:57
Оценка:  +3
LifeStriker
Скоты
nfhvyt    21.06.2019, 14:14
Оценка:  -8
nfhvyt
Поднять по тревоге самую сильную армию континента, укрепим щит европы! )))))
WTF2wtf    21.06.2019, 14:16
Оценка:  +7
WTF2wtf
Нацик, ты что-то смешное щас выдал?
Смешно убивали ваши вояки путинские наших раненых на Донбассе, упоротое?
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 14:20
Оценка:  -4
Какий_и_Евкакий
Да не говорите! На этой лодке украинским морякам ещё бы ходить и ходить по морям!..
На самом деле россияне под видом утилизации "утилизируют" наспех сваренный макет, а эту лодку они перекрасят и тайно включат в состав своего флота. Или индусам продадут. Информация проверена!
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