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Еще один известный комик хочет стать “слугой народа”

Комментариев: 4
Роман Грищук баллотируется по мажоритарному округу.
Роман Грищук идет в политику
Роман Грищук идет в политику
facebook.com/grishchukroma

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Руководитель и ведущий юмористического проекта “Мамахохотала” роман Грищук заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду с партией “Слуга народа”. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Грищук сообщил, что будет баллотироваться по мажоритарному округу №222 в Соломенском районе столицы.

Комик сообщил, что заполнил заявку на сайте “Слуги народа”. Его честно проверили по всем критериям партии и сообщили, что кандидатура одобрена.

Я родился в Киеве и прожил здесь всю жизнь. Я учился в Соломенском районе, влюбился здесь и сделал предложение. Именно здесь была моя первая съемная квартира и первый маленький офис студии Мамахохотала. Поэтому вопрос с округом не стоял - я иду по 222 округу. Это Соломенский район: Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны, - сообщил Грищук.

Грищук также отметил, что уже выделил для себя главные приоритеты работы и просит поддержки тех, кому близки его идеи и пути их реализации.

Вижу два направления работы. На округе я буду использовать все доступные народному депутату средства для того, чтобы сделать жизнь на Соломенке более комфортной для людей. Как член парламента я обязуюсь поддерживать курс на развитие Украины: евроинтеграционные реформы, прозрачность государственных финансов, электронную демократию. Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики. Про свои конкретные планы и программу расскажу отдельным постом, - добавил комик.

Напомним, в Раду собрался еще один шоумен из “Квартала”. СМИ пишут, что по мажоритарному округу планирует баллотироваться еще один коллега Зеленского по сцене.

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Теги: Грищук, комик, Слуга народа, партия, выборы
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Комментариев (4)
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colavova    21.06.2019, 14:53
Оценка:  -1
colavova
а мама всё хохочет...
Люблю_Украину    21.06.2019, 14:40
Оценка:  0
Люблю_Украину
партию клоунов надо сделать
MykRom    21.06.2019, 14:40
Оценка:  0
MykRom
Хватит ли комиков, чтобы заполнить Раду?
nfhvyt    21.06.2019, 14:55
Оценка:  0
nfhvyt
Гомиков и гопников же хватило, чтоб заполнить нынешнюю.
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