Еще один известный комик хочет стать “слугой народа”

Роман Грищук баллотируется по мажоритарному округу.

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Руководитель и ведущий юмористического проекта “Мамахохотала” роман Грищук заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду с партией “Слуга народа”. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Грищук сообщил, что будет баллотироваться по мажоритарному округу №222 в Соломенском районе столицы.

Комик сообщил, что заполнил заявку на сайте “Слуги народа”. Его честно проверили по всем критериям партии и сообщили, что кандидатура одобрена.

Я родился в Киеве и прожил здесь всю жизнь. Я учился в Соломенском районе, влюбился здесь и сделал предложение. Именно здесь была моя первая съемная квартира и первый маленький офис студии Мамахохотала. Поэтому вопрос с округом не стоял - я иду по 222 округу. Это Соломенский район: Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны, - сообщил Грищук.

Грищук также отметил, что уже выделил для себя главные приоритеты работы и просит поддержки тех, кому близки его идеи и пути их реализации.

Вижу два направления работы. На округе я буду использовать все доступные народному депутату средства для того, чтобы сделать жизнь на Соломенке более комфортной для людей. Как член парламента я обязуюсь поддерживать курс на развитие Украины: евроинтеграционные реформы, прозрачность государственных финансов, электронную демократию. Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики. Про свои конкретные планы и программу расскажу отдельным постом, - добавил комик.

Напомним, в Раду собрался еще один шоумен из “Квартала”. СМИ пишут, что по мажоритарному округу планирует баллотироваться еще один коллега Зеленского по сцене.