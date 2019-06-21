Спикер отметил, что решение ректора Киевского национального университета об отмене своего приказа было ответственным.

Парубий поблагодарил студентов, которые протестовали против назначение Портнова на должность профессора КНУ facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной рады Андрей Парубий поблагодарил всех студентов за то, что они вышли на акцию протеста против назначения Андрея Портнова на должность профессора КНУ им. Т. Шевченко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Парубий поблагодарил студентов, а также заявил, что решение ректора Киевского национального университета об отмене приказа о назначении Портнова было ответственным.

Напомним, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решил восстановить экс-заместителя главы АП Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета. Согласно приказу ректора, Портнова приняли на должность профессора и он должен приступить к обязанностям с 1 сентября 2019 года и до 30 июня 2020 года. Таким образом, весь учебный год Портнов будет работать в университете. Зарплата в КНУ у Андрея Портнова будет 14 753 гривен.

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Позже возле здания главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в четверг, 20 июня, проходила акция протеста против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Сегодня, 21 июня, ректор КНУ отменил свой приказ о назначении экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова на преподавательскую должность.

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