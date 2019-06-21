Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Стоять не обязательно": Церковь разрешила сидеть в храмах

Комментариев: 4
Церковь развенчала миф о том, что нужно отстоять всю службу на ногах, но подчеркнула, что прихожанам стоит вставать во время особо важных моментов в знак уважения.
ПЦУ развеяла миф о том, что в церкви нельзя сидеть
ПЦУ развеяла миф о том, что в церкви нельзя сидеть
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Единая поместная Православная церковь Украины разрешила сидеть в храмах, но призвала вставать во время особо важных моментов богослужения. Об этом сообщили на официальной странице ПЦУ в Facebook в пятницу, 21 июня.

Читай также: Филарет восстановил Киевский патриархат

“Во всех наших церквях, в частности в сельских, можно увидеть специальные скамейки, на которых могут присесть все, кто в этом нуждается или желает. В храмах больших городов лавки и стулья обычно стоят только возле стен, чтобы не уменьшать его вместительность“, - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнула, что молитва - это общение с богом, и это общение должно быть прежде всего искренним. Верующих призывали заходить в храм в любое время и общаться с богом, как им удобно.

Тем не менее, прихожанам стоит вставать во время важных моментов богослужения - чтения Евангелия или Евхаристического канона.

Читай также: В ПЦУ заявили о “возрастных изменениях“ у Филарета

“Стояние - признак большого уважения; выдающихся лиц мы всегда приветствуем стоя. Мы стоим во время исполнения национального гимна, а также когда поем многолетие. Поэтому во время особо торжественных моментов литургии будем чтить нашего Господа и Творца стоя“, - подчеркнули в ПЦУ.

Напомним, что ранее Филарет созвал собор, вернул УПЦ КП и отказался от автокефалии. В ПЦУ такие действия почетного патриарха объяснили “возрастными изменениями“ у Филарета.

Поделись:
Теги: церковь, храм, православная церковь, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Krekk    21.06.2019, 15:01
Оценка:  0
Krekk
Так это же греко-католическая полусекта! Спросите отца украинского православия - Филарета!
Boxerogos    21.06.2019, 14:48
Оценка:  0
Boxerogos
В этой Псевдо Церкви Украины(ПЦУ),необходимо разрешить или стоять на коленях,или стоять раком.Ведь создатель этого притона маньяк-коррупционер Педя Пидоpoшенко все 5 лет своего перзидентства находился лишь в этих двух позах.
ВыВсеВрети    21.06.2019, 14:56
Оценка:  0
ВыВсеВрети
все пытаешься чужое натянуть на другого, твой выс...касается только пу...! это вы на росии никак берцы завязать не можете, наверное нравится так стоять!...))))))
nfhvyt    21.06.2019, 14:38
Оценка:  -1
nfhvyt
не обязательно даже Церковь Церковью называть, можно называть Мечетью - долой предрассудки.
ВыВсеВрети    21.06.2019, 14:52
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
так на росии, ужО давно именно так!...)))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь