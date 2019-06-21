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Представлялся врачом, заставлял раздеваться: под Черниговом поймали извращенца

Комментариев: 2
Мужчину уже однажды судили за преступления сексуального характера.
Мужчина развращал своих детей в 2011 и 2012 годах
Мужчина развращал своих детей в 2011 и 2012 годах
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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В Черниговской области сегодня, 20 июня, поймали извращенца, который на улицах приставал к детям, представляясь врачом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что полицейским об этом мужчине стало известно еще в мае. Люди начали сообщать, что неизвестный мужчина в разных населенных пунктах пристает к детям. Он представлялся врачом и заставлял детей раздеваться.

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Мужчина завел в заброшенную школу девочку 2009 года и заставил ее раздеться. Мужчина говорил, что это медицинский осмотр. Ребенок разделся, а извращенец несколько минут наблюдал за обнаженным детским телом.

На следующий день полиция задержала жителя Чернигова 1968 года рождения. Сообщается, что мужчина уже был осужден за половые преступления над своими детьми.

Напомним, в Запорожье мужчина насиловал 2-летнюю девочку и снимал все на видео. Видеоролики преступник отправлял в закрытые группы в сети.

 

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Теги: Аброськин, педофил, извращенец, дети
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Комментариев (3)
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Krekk    21.06.2019, 15:05
Оценка:  0
Krekk
Вежливый человек - попросил! раздеться. Посмотрел и отпустил! Вот наконец-то хоть один европеизировался, перенял ценности быстрее остальных) А то задолбало читать про убийства и изнасилования.
nfhvyt    21.06.2019, 14:59
Оценка:  +1
nfhvyt
Это медреформа от сюпрун ))) К стати, если бы она перед ним разделась, он бы так больше никогда не поступал.
Коляка    21.06.2019, 14:40
Оценка:  -1
Коляка
Свободу
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