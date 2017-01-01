Лещенко собрался в Раду по своему родному округу

Депутат решил "не бегать за партиями с просьбой взять его как запасной вариант".

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Нардеп Сергей Лещенко будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил в пятницу с трибуны парламента, передает Gazeta.ua.

“Выдвигаю свою кандидатуру в подольском округе 220, чтобы защитить Киев от застройщиков“, - заявил нардеп. Ранее депутат также заявлял, что не будет бегать по спискам и партиям с просьбой взять его “как запасной вариант“.

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“У меня есть вариант баллотироваться по округу в Киеве. Это родной для меня Подольский район , где я рос, ходил в школу, до сих пор зарегистрирован“, - отметил он, передает Интерфакс-Украина.

Лещенко признал, что был связан в последние полгода с президентом Украины Владимиром Зеленским и партией “Слуга народа“, но уважает решение политсовета партии не включать в избирательный список людей, которые уже были депутатами.

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В то же время нардеп заявляет, что ему не стыдно за свои четыре с половиной года в этом парламенте.

Напомним, ранее нардеп Мустафа Найем заявил, что не собирается баллотироваться на выборах в Раду.