В Совете уверенны, что команда президента сделает все возможное, чтобы взять под контроль судебную власть.

Зеленского обвиняют в давлении на судей и незаконных указаниях facebook.com/ze2019ofiicial

Совет судей обвиняет Администрацию президента Украины Владимира Зеленского в том, что он оказывал давление и давал незаконные указания судьям.

Об этом рассказал глава Совета судей Олега Ткачука, передают Украинские новости.

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В сообщении Олега Ткачука указано, что сегодня, 21 июня, пройдет заседание Совета, на котором объявят о созыве съезда судей для назначения судей Конституционного Суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Ткачук отметил, что ему поступила информация от судей из регионов Украины о том, что из АП звонят и требуют “дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседание Совета судей“.

Совет судей обеспокоен такими заявлениями и это, по их мнению, противоречит принципам демократии и свидетельствует об угрозе для судей.

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Кроме того, заместителя глава АП Руслана Рябошапку обвиняют в попытке взять под контроль судебную систему.

В Совете судей думают, что президент и его команда на это не остановятся и будет делать все, чтобы подчинить себе судебную власть.

Ткачук призывает Владимира Зеленского, Юрия Луценко и директора ГБР Романа Трубу принять меры.

Ранее сообщалось, что КСУ объявил указ Зеленского о роспуске ВР законным.

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