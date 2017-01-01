Если не КНУ, тогда Newsone: Портнов устроился на работу

Известный телеканал трудоустроил Портнова.

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Экс-заместитель Администрации беглого Януковича Андрей Портнов устроился на работу экспертом политического шоу на канале кума Путина Медведчука Newsone. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Сегодня ректор КНУ извинился перед студентами и отменил решение о назначении Портнова на преподавательскую должность. Прошло всего несколько часов после этого, как телеканал Newsone сообщил, что Портнов станет экспертом политического шоу “Преступление и наказание”.

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На пару с Василием Головановым Портнов будет анализировать преступления предыдущей власти. Ведущие с юридической точки зрения будут обсуждать наказания, которые, по мнению канала NewsOne, должны понести украинские политики.

Напомним, ректор КНУ извинился за назначение Портнова, тот воспринял новость “спокойно”. Сам Портнов отреагировал довольно спокойно.