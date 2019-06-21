Бизнесмен Гарик Корогодский получил украинское гражданство

Когородский похвастался украинским паспортом в социальных сетях.

Бизнес и писатель Гарик Корогодский получил гражданство Украины. Соответствующую фотографию с паспортом Корогодский опубликовал в Facebook.

В комментарии к фото Гарик поблагодарил нардепа Антона Геращенко за помощь.

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Напомним, Гарик Корогодский отказался от российского гражданства в 2015 году. На данный момент он является гражданином Израиля. После получения украинского паспорта бизнесмен пообещал отказаться от израильского.

У меня к вам две новости: хорошая и красивая. P.S. Спасибо Антон Геращенко за помощь с хорошей новостью, и всем, кто был рядом.

Ранее сообщалось о том, что миллионер Корогодский отказался от российского гражданства.

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