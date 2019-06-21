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В Крыму украинца приговорили за "осквернение" памятника "зеленым человечкам"

Комментариев: 10
Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт.
Украинца приговорили к 6 месяцам колонии
Украинца приговорили к 6 месяцам колонии
informator.news

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Гражданин Украины Максим Сокуренко получил 6 месяцев колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году.

Об этом сообщает “Крымская правозащитная группа“.

В тексте приговора сказано, что украинец совершил эти действия “исходя из мотивов политической ненависти“, вызванной непризнанием оккупации Крыма.

Приговор “судья“ Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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“Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора — 17 апреля 2019 г. Засчитать Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета, согласно п. “в“ ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении“, — говорится в тексте приговора.

В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт:

“Сокуренко М. С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти облил памятник солдатам и офицерам российской армии…“, — сказано в приговоре.

Как сообщалось 28 января, в Симферополе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил краской памятник “вежливым людям“. 

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Теги: оккупанты, репрессии, Крым, Россия
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Комментариев (10)
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Люблю_Украину    21.06.2019, 15:32
Оценка:  -4
Люблю_Украину
"В тексте приговора сказано, что украинец совершил эти действия “исходя из мотивов политической ненависти“, вызванной непризнанием оккупации Крыма" ну это же бред явный, такого просто никак не может быть в приговоре. БМ почему ты такая помойка?
TarasChuprynka    21.06.2019, 15:27
Оценка:  +5
TarasChuprynka
Твердий українець, заслуговує повагу!
Ira0956    21.06.2019, 15:51
Оценка:  -7
Ira0956
награда нашла героя ) шесть лет посидит, подумает
WTF2wtf    21.06.2019, 15:56
Оценка:  +7
WTF2wtf
О чем?
Что иностранцы, захватившие Крым, прессуют недовольных этим местных?
nfhvyt    21.06.2019, 15:19
Оценка:  -4
nfhvyt
Так в Крыму есть украинцы? А чё мы им тогда блокаду устроили?
Woodbrother    21.06.2019, 15:28
Оценка:  +3
Woodbrother
Большинство жителей Крыма - украинцы.
TarasChuprynka    21.06.2019, 15:29
Оценка:  +5
TarasChuprynka
А кто такие "мы"? Вот у себя и спросите.
nfhvyt    21.06.2019, 15:35
Оценка:  -6
nfhvyt
Хорошо, почему власти Украины им блокаду устроили?
Люблю_Украину    21.06.2019, 15:34
Оценка:  -7
Люблю_Украину
потому что они воспользовались правом нации на самоопределение и отделились от нас, сбежав с тонущего корабля! Вот за это МЫ их и не любим, называем Крысчанами и предателями и никогда их не простим)))))
WTF2wtf    21.06.2019, 15:42
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ты про захват Крыма российскими вояками?
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