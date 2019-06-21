В Крыму украинца приговорили за "осквернение" памятника "зеленым человечкам"

Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт.

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Гражданин Украины Максим Сокуренко получил 6 месяцев колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году.

Об этом сообщает “Крымская правозащитная группа“.

В тексте приговора сказано, что украинец совершил эти действия “исходя из мотивов политической ненависти“, вызванной непризнанием оккупации Крыма.

Приговор “судья“ Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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“Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора — 17 апреля 2019 г. Засчитать Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета, согласно п. “в“ ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении“, — говорится в тексте приговора.

В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт:

“Сокуренко М. С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти облил памятник солдатам и офицерам российской армии…“, — сказано в приговоре.

Как сообщалось 28 января, в Симферополе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил краской памятник “вежливым людям“.