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Во Львове облили краской консульство Беларуси

Комментариев: 1
Злоумышленники облили краской стены, окна, двери, а также табличку консульства. На месте происшествия работают следователи.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции
Facebook.com/Igor Zinkevych

Во Львове неизвестные облили краской фасад консульства Беларуси.

Об этом сообщил председатель ОО Варта1 Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

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Известно, что повредили стены, окна, двери и табличку консульства.

На месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа ГУНП во Львовской области.

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Ранее сообщалось, что во Львове поврежден памятник князю Даниилу Галицкому, который установлен на площади Галицкой. Отмечается, что на памятнике повреждена часть упряжи лошади. По его словам, сейчас райадминистрация готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы выяснить, как произошло повреждение и кто к этому причастен.

Также сегодня стало известно, что во время рабочего визита во Львов министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пускали в школу. Министр отметила, что ее впервые не пустили в школу, чтобы поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы. Гриневич говорит, что чиновница из управления образования требовала написать письмо, чтобы получить доступ и зайти в школу.

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Теги: Львов, Беларусь, краска, консульство
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Комментариев (1)
nfhvyt    21.06.2019, 16:25
Оценка:  0
nfhvyt
Красавцы, всегда найдут чем заняться ))) А пересчитать бродячих котов кому бы ещё пришло в голову, неповторимые.
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