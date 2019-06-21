Тымчука похоронят завтра в Бердичеве

Прощание с депутатом в Киеве будет длиться час и пройдет в центре .

Стало известно время и место прощания с Тымчуком УНИАН

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Завтра, 22 июня, состоится прощание с координатором группы “Информационное сопротивление“ Дмитрием Тымчуком. Об этом пишет Главком.

Проститься с ним можно будет в киевском Доме Офицеров по адресу Грушевского, 30/1. Время церемонии - с 10:00 до 11:00. Похороны состоятся в тот же день, в городе Бердичев Житомирской области.

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Народного депутата Дмитрия Тымчука нашли застреленным в своей квартире 19 июня. Впоследствии правоохранители сообщили о новых фактах с места гибели депутата. Главной версией смерти Тымчука следствие называет самоубийство.

Вместе с тем, в МВД не исключают, что Тымчук был убит, однако рассматривают и другие версии, среди которых - неосторожное обращение с оружием.

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Дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса. Напомним, сегодня МВД назвало главную версию смерти нардепа Дмитрия Тымчука.