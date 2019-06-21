В Луганской области девушку пытались продать в сексуальное рабство

Девушка должна была отправиться в Ливан.

Читай также: Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство: известны подробности

Полицейские арестовали 25-летнюю женщину, которая пыталась продать украинку в сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Предварительно удалось установить, что злоумышленница, пребывая в городе Бейрут (Ливан), познакомилась через социальные сети с жительницей города Сватово Луганской области. Женщина завербовала украинку с целью сексуальной эксплуатации в Бейрут.

Девушку удалось уговорить. Злоумышленница передала жертве пакет документов, среди которых был контракт с ночным клубом Ливана, билеты на самолет и поезд, а также виза.

Реализовать преступный умысел женщина не смогла. Ее арестовали при попытке отправить девушку в сексуальное рабство.

Женщине, которая планировала продать девушку в Ливан, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК Украины (Вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния пострадавшего для получения согласия на его эксплуатацию), - сообщили в прокуратуре.

Читай также: Жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель

Суд, избирая меру пресечения, учел, что злоумышленница воспитывает 11-месячную дочь. Сейчас она под домашним арестом.

Напомним, в Испании освободили из сексуального рабства 11 женщин: среди них украинки. Девушки думали, что едут на работу отельными горничными.