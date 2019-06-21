"Горжусь поступком посла Украины в Грузии": Климкин отреагировал cобытия в Грузии

Поступок Долгова, по словам главы МИД, является достойным.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гордится поступком посла Украины в Грузии Игоря Долгова.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

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Министр отметил, что гордится поступком посла и своего хорошего друга Игоря Долгова, ведь так, как сделал он, “реагировал бы любой человек в сознании на выходки православного русского коммуниста“.

И поступок Долгова, по словам главы МИД, является достойным.

Говоря о событиях, которые происходят в Грузии, Климкин указал, что это дело только “грузинских друзей“.

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Известно, что Долгов совершил демарш на съезде Межпарламентской ассамблеи православия в знак протеста.

Напомним, 20 июня в парламенте Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Президентом этой организации является депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии Сергей Гаврилов. После начала заседания он сел в кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке. Это вызвало протесты грузинской оппозиции — депутатов из Единого национального движения и Европейской Грузии.

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