В "ЛНР" БТР сепаратистов въехал в жилой дом – Минобороны

Двое гражданских получили тяжелые травмы в результате неквалифицированных действий противника.

На неподконтрольной Киеву территории Луганской области бронетранспортер сепаратистов въехал в жилой дом, в результате чего пострадали двое гражданских. Об этом во время брифинга в пятницу, 21 июня, заявил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, сообщает УНИАН.

Читай также: Ирландцев выгнали из Украины за георгиевские ленты и крики ““ДНР“ вперед“

По словам Прауты, водитель бронетранспортера одного из подразделений 2 АК (Луганск), двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом жителей населенного пункта Успенка, в результате чего два человека получили тяжелые травмы.

Представитель Минобороны подчеркнул, что угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений незаконных вооруженных формирований неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.

Читай также: “На огонь будем отвечать”: Полторак пригрозил сепаратистам

Кроме того, в последнее время участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных сепаратистами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. Так, 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Также сегодня сообщалось, что сепаратисты обстреляли населенный пункт Чермалык в Донецкой области, в результате чего ранена 66-летняя жительница села и поврежден частный дом.

Ранее сообщалось о том, что в РФ расстроились, что Зеленский отказался от переговоров с боевиками. Глава МИД РФ заявил, что нежелание Зеленского только усугубляет ситуацию.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.