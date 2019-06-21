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В "ЛНР" БТР сепаратистов въехал в жилой дом – Минобороны

Комментариев: 2
Двое гражданских получили тяжелые травмы в результате неквалифицированных действий противника.
БТР сепаратистов въехал в жилой дом (иллюстративное фото)
БТР сепаратистов въехал в жилой дом (иллюстративное фото)
salamnews.org

На неподконтрольной Киеву территории Луганской области бронетранспортер сепаратистов въехал в жилой дом, в результате чего пострадали двое гражданских. Об этом во время брифинга в пятницу, 21 июня, заявил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, сообщает УНИАН.

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По словам Прауты, водитель бронетранспортера одного из подразделений 2 АК (Луганск), двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом жителей населенного пункта Успенка, в результате чего два человека получили тяжелые травмы.

Представитель Минобороны подчеркнул, что угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений незаконных вооруженных формирований неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.

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Кроме того, в последнее время участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных сепаратистами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. Так, 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Также сегодня сообщалось, что сепаратисты обстреляли населенный пункт Чермалык в Донецкой области, в результате чего ранена 66-летняя жительница села и поврежден частный дом.

Ранее сообщалось о том, что в РФ расстроились, что Зеленский отказался от переговоров с боевиками. Глава МИД РФ заявил, что нежелание Зеленского только усугубляет ситуацию.

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Теги: Минобороны, донбасс, БТР, сепаратисты, ЛНР
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    21.06.2019, 16:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Вывсеврети!
Это биндеросквий дом вероломно напал на миролюбивый БТР, заботливо пригнанный из россии на Донбасс, чтобы пахать поля!
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 16:16
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да нет. Это - ихтамнеты прятались за спины женщин и детей.
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