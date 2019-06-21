"Звонили из АП": Филатов заявил, что Зеленский занялся аэропортом Днепра

Мэр Днепра сообщил о том, что президент в курсе проблем воздушного сообщения города .

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан. В первую очередь это касается вопроса отсутствия воздушного сообщения Днепра с другими населенными пунктами.

Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook.

По словам мэра, ему звонили из Администрации Президента.

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“Только что позвонили из АП. От Владимира Александровича и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости“, - написал мэр.

Напомним, 19 июня депутаты горсовета Днепра обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой выделить 2,7 млрд грн на реконструкцию аэропорта.

Ранее сообщалось о том, что мэр Днепра Филатов отказался от выборов. По словам мэра, он “принял окончательное решение и останется в родном городе“.

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