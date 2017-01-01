В Харькове няню приговорили за избиение ребенка с ДЦП

женщина, которая работала няней, систематически издевалась над девочкой.

Суд в Харькове признал виновной пытках девочки с ДЦП няню и назначил ей лишение свободы на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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“Приговором Дзержинского районного суда г. Харькова 48-летняя женщина признана виновной в пытках ребенка с инвалидностью (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей“, - говорится в сообщении.

В суде обвинение доказало, что женщина, которая работала няней, систематически издевалась над несовершеннолетней.

“В ходе судебного разбирательства мы установили все ужасные подробности трагедии происходили с ребенком. Только в течение трех дней марта 2018 года женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол“, - прокомментировала процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

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По ее словам, что пытки были зафиксированы видеорегистратором, который установила в квартире мать потерпевшей ребенка. Проведена экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Кроме того, нанесение телесных повреждений девочке так же подтвердили эксперты.

В то же время, во время судебного следствия обвиняемая отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

Как сообщалось 15 марта 2018 года, няня шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина отпихнула девочку от себя, из-за чего та упала. Жестокость няни зафиксировала видеокамера.