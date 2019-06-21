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Суд заверил, что не мог разрешить Саакашвили идти в депутаты

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Суд только установил, что политик "непрерывно пять лет проживал на территории Украины".
Суд разъяснил свое решение по Саакашвили
Суд разъяснил свое решение по Саакашвили
УНИАН

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В Печерском райсуде подчеркивают, что не принимали решения, которое предоставляет право Михаилу Саакашвили участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом говорится в заявлении суда, передает “112“.

В пресс-службе уточнили, что 21 июня Печерский райсуд установил “факт непрерывного на законных основаниях проживания Саакашвили М.Н. на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года“.

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Отмечается, что такое решение приняли, опираясь на материалы дела и установленные судом обстоятельства, которые не отрицал представитель отдела миграционной службы.

“Пресс-служба суда просит не манипулировать мнением общественности и не наделять суд полномочиями, которые не относятся к его компетенции, в частности, относительно решения вопроса о регистрации кандидатов в депутаты ВР, которое ЦИК“, - подчеркнул суд.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд принял решение, которое позволит Михаилу Саакашвили идти в депутаты.

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Комментариев (1)
nfhvyt    21.06.2019, 16:33
Оценка:  0
nfhvyt
Как же я люблю укро-сми, так всесторонне освещают )))) В начале одно заявление делают, потом другое, всё с точностью, но на оборот ))))))) Только слабаки несут ответственность за свои слова в украине.
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