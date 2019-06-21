“Вам тут не место”: семье подозреваемого в убийстве 11-летней Даши обещают сжечь дом

Семья Тарасова живет в страхе. Их торговый контейнер разрисовали угрозами.

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Жители пгт Ивановка, где сегодня провели в последний путь 11-летнюю Дашу Лукьяненко, обещают сжечь дом семье ее убийцы. Об этом передает Страна.

Сегодня утром торговый контейнер семьи Николая Тарасова, который сознался в убийстве девочки, разрисовали надписями “Убийцы”, “Вам тут не место” и другими. Мать пыталась стереть надписи, но они появились вновь.

Контейнер семьи разрисовали Страна

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Во время похорон 11-летней Даши местные жители пообещали сжечь дом убийцы, если семья не уедет из города. Журналисту Страны сообщили, что родных Тарасова в Ивановке подозревают в покрывательстве. Люди утверждают, что “в доме Тарасовых было много крови”. Сам он не мог ее отмыть. Вероятно, ему помогали родные. Кроме того, вчера начальник Главного управления Нацполиции выступил со странным комментарием: Тарасов якобы смотрел детективные сериалы и знал, как и чем отмывать кровь, использовав спецсредства.

На похоронах Даши родных Тарасова также не было. Они сообщили, что боятся самосуда.

Самого Тарасова на следственный эксперимент в Ивановку привезли в сопровождении усиленной охраны. Полицейские опасались, что люли устроят самосуд. Дом Тарасова на данный момент также охраняется полицией.

Напомним, в Ивановке похоронили 11-летнюю Дашу Лукьяненко.