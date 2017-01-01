Под Винницей охранник пруда ранил ребенка в ногу

Сначала одного из купающихся в ставке мальчиков он ударил в голову, а в другого выстрелил три раза из пистолета.

В Винницкой области задержали охранника пруда, который стрелял в несовершеннолетнего.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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"19 июня, в одном из сел Тывровского района, по мнению так называемого охранника местного пруда, два несовершеннолетних мальчика ловили рыбу. На самом деле они просто купались. Охранник, не имея на этот счет никаких оснований и доказательств, ударил одного в голову. Вследствие данных действий несовершеннолетний упал в пруд, и охранник, с помощью травматического пистолета Форт-12 РМ выстрелил 3 раза в ребенка, нанеся огнестрельные ранения в ногу", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Как отмечается, досудебное расследование продолжается, изъяты вещественные доказательства, проводятся другие следственные действия, направленные на объективное, полное и быстрое расследование резонансного уголовного преступления.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями готовится письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины, которое после согласования прокурором будет ему вручено. Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Как сообщалось 6 июня, следователи по резонансному делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз у подозреваемых, поскольку был выходной день.