США помогут Украине запустить новый рынок электроэнергии – USAID привлекло международных экспертов

Агентство США по международному развитию (USAID) проводит в Киеве семинары-тренинги для подготовки компаний-поставщиков к работе в новом рынке электроэнергии, открытие которого запланировано на 1 июля 2019 г.

Об этом пишет Главком.



Программа тренингов направлена на разъяснение международных практик работы на либерализованных рынках его основным участникам: поставщикам, трейдинговым компаниям, поставщикам универсальных услуг (поставщики электроэнергии населению по фиксированным тарифам). Обучение проводится группой международных экспертов из США, Польши, Болгарии.



Cогласно принятому Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии“, новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019.



Ранее сообщалось, что USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

