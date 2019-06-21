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Вадим Новинский: "Языковый" закон будет отменен

Комментариев: 5
Вадим Новинский: "Языковый" закон будет отменен

Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский и народный депутат Украины Александр Долженков от имени 51 народного депутата Украины передали в Конституционный Суд Украины представление о признании  противоречащим Конституции Закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, пишет пресс-служба.

По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан говорить и обучаться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств. Русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта,  телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.

Как отметил народный депутат Украины Александр Долженков, Конституция Украины и международные договоры гарантируют свободное развитие, использование и защиту языков всех наций,  проживающих на территории Украины. "Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством. Наряду с украинским языком закон предполагает функционирование только крымскотатарского языка, английского языка и других официальных языков ЕС, которые не распространены в Украине. Мы будем защищать эти нарушенные права наших избирателей", — заявил он.

Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский, комментируя конституционное представление, подчеркнул: "В вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, мы стоим на позиции соблюдения конституционных прав. Мы за украинский язык как государственный, за развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но мы против разжигания  в Украине еще и языковой войны. Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями, вынесен на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего, напомню, год назад Конституционный Суд отменил предыдущий языковый закон".

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Комментариев (10)
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Alex_Shadow    21.06.2019, 16:35
Оценка:  0
Alex_Shadow
За пять лет все забыли кто это, а теперь они о себе напомнят. Чтобы ни у кого потом не было сомнений и вопросов за что их бьют и выдворяют из страны. Портнов сегодня уже убедился, что 25% активных смогут побороть 75% инертных.
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 16:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством."

А что ж, 40% большинством называть что ли?
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 16:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством."

А что ж, 40% большинством называть что ли?
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 16:31
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Ты на кого работаешь?!" В.В.Путин.
LifeStriker    21.06.2019, 16:31
Оценка:  +3
LifeStriker
Почему эта шайка Януковича досихпор не втюрьме?!
Via_dolorosa    21.06.2019, 16:30
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Ну так всех любителей всего расийского отправить в рашу отобрав при этом укр. паспорт. Если вы так ненавидите всё Украинское зачем вы живёте в этой стране;
Via_dolorosa    21.06.2019, 16:29
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Ну так всех любителе
Noblesse_obliger    21.06.2019, 16:25
Оценка:  +5
Noblesse_obliger
Новопутинский скорей ты лишишься украинского гражданства и поедешь на срасию!!!
WTF2wtf    21.06.2019, 16:25
Оценка:  +3
WTF2wtf
Новинский смог сбежать вчера из Тбилиси?
Krom14    21.06.2019, 16:22
Оценка:  +4
Krom14
Лапоть вали в свою рашку!
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