"Расстрел автобусов Донецк-Киев": В Одессе повесили борды с лицом Кивы

В Одессе разместили билборды с символикой партии Бойко-Медведчука и якобы с цитатами Ильи Кивы.

Кива отрицает свою причастность к дордам и словам на них УНИАН

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В Одессе появились предвыборные борды с символикой “Оппозиционной платформы - за жизнь“, на которых изображены Вадим Рабинович и Илья Кива и дело о расстреле автобусов Киев-Донецк и Донецк-Киев. Об этом пишет “Громадське“.

В пресс-службе политика ищут причастного к бордам hromadske.ua

На рекламных бордх говорится: “Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк“, “Что я чувствовал, когда убивал врагов - азарт!“. Авторство этих фраз приписывается Киве.

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В пресс-службе политика отрицают причастность к этой политической рекламе. “Илья Кива не имеет никакого отношения к этим бордам, они установлены без его ведома и разрешения. Мы сами сейчас ищем, кто это сделал и зачем“, - сказали там.

Кива заверяет, что ничего подобного не говорил hromadske.ua

С пресс-службой “Оппозиционной платформы“ изданию пока связаться не удалось.

Напомним, Илья Кива является членом Социалистической партии Украины, но на досрочных выборах в Раду идет по списку “Оппозиционного платформы - за жизнь“ Бойко-Медведчука.