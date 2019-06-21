Киевский "Марш равенства" посетит посол Канады
В воскресенье, 23 июня, “КиевПрайд“ посетит делегация во главе с послом Канады Романом Ващуком.
Об этом сообщает УНН.
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В посольстве указали, что будут принимать участие в Марше равенства и у них будет “делегация как сотрудников так и канадцев работающих в различных проектах в Киеве во главе с Послом.
Напомним, В Киеве 23 июня состоится марш равенства, которые организовывает ЛГБТ-сообщество. Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“.
Организаторы марша “КиевПрайд“ просят президента Украины Владимира Зеленского поспособствовать мирному проведению “Марша Равенства“. Организаторы обратились в полицию и вместе с ним делают все возможное, что марш 23 июня прошел безопасно.
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Накануне Марша равенства, который запланирован на 23 июня в столице, члены Украинских ультраправых и анти-ЛГБТ-групп “Традиция и порядок“, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против Прайда. По предварительной информации, ультраправые уже создали канал в Telegram с выраженной неонацистской позицией.