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Киевский "Марш равенства" посетит посол Канады

Комментариев: 7
Также будут и сотрудники посольства.
На "КиевПрайд" придут сотрудники посольства Канады
На "КиевПрайд" придут сотрудники посольства Канады
УНИАН

В воскресенье, 23 июня, “КиевПрайд“ посетит делегация во главе с послом Канады Романом Ващуком.

Об этом сообщает УНН.

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В посольстве указали, что будут принимать участие в Марше равенства и у них будет “делегация как сотрудников так и канадцев работающих в различных проектах в Киеве во главе с Послом.

Напомним, В Киеве 23 июня состоится марш равенства, которые организовывает ЛГБТ-сообщество. Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“.

Организаторы марша “КиевПрайд“ просят президента Украины Владимира Зеленского поспособствовать мирному проведению “Марша Равенства“. Организаторы обратились в полицию и вместе с ним делают все возможное, что марш 23 июня прошел безопасно. 

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Накануне Марша равенства, который запланирован на 23 июня в столице, члены Украинских ультраправых и анти-ЛГБТ-групп “Традиция и порядок“, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против Прайда. По предварительной информации, ультраправые уже создали канал в Telegram с выраженной неонацистской позицией.

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Теги: Киевпрайд, Марш равенства, посольство, Канада
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Комментариев (7)
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Ira0965    21.06.2019, 17:45
Оценка:  -3
Ira0965
петухи и пыдоры на зонах рассейкой империи кукарекают, а это добрые геи, от них вреда нет
bertal    21.06.2019, 17:53
Оценка:  +1
bertal
ты из какой категории? петухов, пидо ров или геев?)))))) Судя по нику ты пидри ло со стажем
Ira0965    21.06.2019, 18:08
Оценка:  0
Ira0965
я таких как ты пыдор в рот ебу
Брюква_и_Клюква    21.06.2019, 17:35
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Отрадно, что Главный борец с коррупцией, а по совместительству владелец 7 квартир в Киеве товарищ Лещенко наконец-то нашел своих единомышленников!
bertal    21.06.2019, 17:50
Оценка:  +2
bertal
готовится рвануть в объятия американских пидо ров, жаренным запахло)))
SEMPENTY    21.06.2019, 17:12
Оценка:  +7
SEMPENTY
А что посол тоже педераст
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 17:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
И Сирожа туда же?
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