Филарет уволил настоятеля, который не явился на "собор"

Патриарх Филарет издал указ об увольнении настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша).

Филарет издал указ, в соответствии с которым будет уволен настоятель Макарий. Его место займет архимандрит Андрей. Накануне издания указа Макарий отказался принять участие в “соборе“.

Об этом сообщает BBC News Украина.

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В пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в этот монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый - приказ Филарета как Киевского патриарха об увольнении наместника Макария и назначение на его место архимандрита Андрея.

Филарет сейчас является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в этом качестве ему подчиняется монастырь.

Сам отец Андрей объяснил, что поскольку Киевский патриархат продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении. “Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ“, - сказал он.

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Поэтому, по его словам, на место вызвали полицию, чтобы “зафиксировать факт рейдерства“. “Пусть этот спор решают юристы в суде“, - резюмировал отец Андрей.

Отец Андрей говорит, что монастырь захватили и поэтому он вызвал полицию.

Наместник Макарий со своей стороны сказал журналистам: “Мы не идем в раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня настоятелем монастыря“.

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В самом соборе присутствовали десятки людей - представители обеих сторон, в монастыре ситуация напряженная. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улицы дежурят автобусы с правоохранителями.

Недавно в ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета.

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