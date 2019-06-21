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ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ провела Форум Мира в Краматорске

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ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ провела Форум Мира в Краматорске

Все, кто хотят мира, должны поддержать ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ как единственную политсилу, имеющую четкий план по завершению военных действий в Донбассе. Такую резолюцию принял Форум Мира в Краматорске.  Кандидат в премьеры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко на Форуме Мира представил команду кандидатов в депутаты по мажоритарным округам Донецкой области. 
«Наша команда кандидатов от Донецкой области – это настоящие профессионалы, не на словах знающие цену мира. Люди, которые первыми пришли на помощь мирным жителям, когда на Восток Украины пришла война – спасая детей и стариков, восстанавливая инфраструктуру, защищая интересы родного региона. Вместе мы сможем вернуть мир и стабильность, защитить людей и сделать все, чтобы возродить Донбасс», — сказал в своём  выступлении основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.
  Представители органов местного самоуправления, общественные деятели, предприниматели,  лидеры общественного  мнения  Донецкой области, поддержали ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ как единственную  политическую силу, имеющую четкий план по восстановлению мира в Донбассе.
  Согласно решению съезда партии, в одномандатных избирательных округах Донецкой области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты:  округ №45 – Анастасия Петренко, координатор гуманитарных миссий Национальной платформы «Женщины за Мир» в Донецкой области, округ №46 – Федор Христенко, меценат, предприниматель,  округ №47 – Юрий Солод, народный депутат Украины, основатель Благотворительного фонда «Дорога жизни – помощь людям Юго-Востока», округ №48 – Александр Шевченко, депутат Краматорского городского совета, округ №49 – Валерий Гнатенко, мэр города Дружковка, округ №50 – Екатерина Сахарова, директор «Покровской районной организации людей с инвалидностью», округ №51 – Андрей Алеша, президент финансово-промышленной корпорации DMS, округ №52 – Олег Погодин, руководитель Донецкой региональной организации партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ», руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни», округ №57 – Владислав Филимонов, член политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ», округ №58 – Валентин Рыбачук, заместитель директора по развитию и правовым вопросам ГП «Укрхимтрансамиак», округ №59 – Владимир Мороз, председатель Марьинской районной государственной администрации, округ №60 – Артем Марчевский,  генеральный продюсер телеканала «112-Украина».

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Комментариев (1)
Woodbrother    21.06.2019, 17:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Опять за 200 грн. собрали местных тунеядцев.
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