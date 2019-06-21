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"Дискриминация русскоговорящих": КСУ просят отменить закон о языке

Комментариев: 8
Оппозиционный блок подал в КСУ представление о неконституционности закона о функционировании госязыка.
КСУ просят признать закон о языке неконституционным
КСУ просят признать закон о языке неконституционным
Facebook КСУ

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51 депутат Верховной Рады просит Конституционный Суд признать неконституционным закон о функционировании украинского языка. Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Українськi Новини.

“В Конституционный Суд поступило конституционное представление 51 депутат относительно соответствия Конституции закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, - говорится в сообщении.

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Большинство инициаторов представления являются депутатами от фракции “Оппозиционный блок“.

Они заявляют, что закон об украинском языке нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине.

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Также, по мнению депутатов, закон создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан.

Кроме того, они заявляют, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности, зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.

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Парламентарии просят КС безотлагательно рассмотреть представление и признать закон неконституционным.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко отреагировал на решение КСУ по роспуску Рады.

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Теги: закон о языке, украинский, русский, КСУ, суд, Рада
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Комментариев (8)
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Ira0965    21.06.2019, 17:43
Оценка:  -1
Ira0965
это пядарасы ватные депутаты делают себе рекламу на выборы
Letohradek    21.06.2019, 17:36
Оценка:  -1
Letohradek
Пока националисты не придут к власти в Украине, недобитки партии областей будут постоянно бузить на тему языка, истории, культуры и украинских героев ...
Woodbrother    21.06.2019, 17:35
Оценка:  -3
Woodbrother
Завтра дебилы потребуют закрыть ВУЗы - дискриминация тупых .
bertal    21.06.2019, 17:39
Оценка:  0
bertal
кто ж тебя дуру научил русскому языку? что ты так против него, но при этом круглосуточно строчишь на нем, небось и украинского не знаешь? Или ничего личного-зарплата))))
Брюква_и_Клюква    21.06.2019, 17:30
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
На что рассчитывают эти маргиналы? Ведь даже товарищ президент The сказал, что языковый закон может быть подредактирован, но отменен не будет! Тем более, что КСУ очень лоялен к товарищу The!
Coюзник    21.06.2019, 17:23
Оценка:  +1
Coюзник
Это дискириминация тупых, лишнехромосомных существ, которые просто не в состоянии из-за алкогольной интоксикации от боярышника выыучить язык страны в которой живет ...
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 17:15
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
После того как КСУ вынес решение, что предвыборные обещания можно не выполнять, я бы приостановил его работу и пересмотрел вообще принципы его формирования и работы.
bertal    21.06.2019, 17:46
Оценка:  0
bertal
Ты? что, приостановил бы? Да ты чмо, на зарплате СБУ, завтра будут новые методички и будешь петь по другому, у Вас попрошаек СБУшных, как не было так и не будет своего мнения, только деньги на уме, ни стыда, ни совести. За деньги все продадите, что для вас родина?-ничего, правда поцман?
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