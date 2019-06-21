"Дискриминация русскоговорящих": КСУ просят отменить закон о языке

Оппозиционный блок подал в КСУ представление о неконституционности закона о функционировании госязыка.

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51 депутат Верховной Рады просит Конституционный Суд признать неконституционным закон о функционировании украинского языка. Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Українськi Новини.

“В Конституционный Суд поступило конституционное представление 51 депутат относительно соответствия Конституции закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, - говорится в сообщении.

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Большинство инициаторов представления являются депутатами от фракции “Оппозиционный блок“.

Они заявляют, что закон об украинском языке нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине.

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Также, по мнению депутатов, закон создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан.

Кроме того, они заявляют, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности, зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.

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Парламентарии просят КС безотлагательно рассмотреть представление и признать закон неконституционным.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко отреагировал на решение КСУ по роспуску Рады.