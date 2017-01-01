Во Львовский области женщина инсценировала свое похищение: известны детали

Женщина все это сделала для того, чтоб подтолкнуть мужа на поступок.

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В полицию Львовской области 19 июня в 13:10 жительница одного из населенных пунктов сообщила, что ее 37-летнюю невестку похитили неизвестные мужчины прямо из остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Полицейские немедленно отправились на поиски пропавшей женщины. Ее нашли связанной в кустах вблизи соседнего населенного пункта. “Жертва” сообщила, что ее похитили трое неизвестных ей мужчин на автомобиле марки ВАЗ. Они связали ей руки скотчем, прокатили, угрожали физической расправой и выбросили.

Полицейские не поверили в версию потерпевшей. После повторного допроса она созналась, что инсценировала собственное похищение для того, чтоб подтолкнуть своего мужа сменить место проживания.

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Таким образом своими умышленными действиями женщина совершила уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Запорожье похитили и убили человека: один из преступников задержан. Полицейские нашли машину похитителей в течение часа.