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Каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня

Комментариев: 2
Выпивали хотя бы раз в жизни около 39,4% украинских школьников.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Около 20,3% украинских подростков пьют алкоголь каждые 3-5 дней. Такие данные получены в результате исследования ЮНИСЕФ.

Среди детей 10-лет выпивают алкоголь 13,6%, среди 17-летних – больше 60%.

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“По данным нынешнего исследования можно видеть, что употребление спиртных напитков остается достаточно распространенным среди учащихся учреждений общего среднего образования Украины“, - говорится в исследовании.

Опрос был проведен среди учащихся 5-11 классов, а также студентов 1 и 2 курсов.

  • Курение

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По данным опроса, 87,6% юношей и 93,6% девушек не курят. В сравнении с данными 2014 года эти показатели улучшились. Всего 20,1% учащихся имеют опыт курения, в 2014 этот показатель составлял 30%. Ежедневно курят 5,1% подростков (7,2% среди юношей и 2,9% среди девушек).

Как часто курит сигареты украинская молодежь
Как часто курит сигареты украинская молодежь
Скрин

Как часто подростки употребляют алкоголь, сигареты и марихуану
Как часто подростки употребляют алкоголь, сигареты и марихуану
Скрин

Ранее сообщалось о том, что под Житомиром сосед выстрелил в 12-летнего мальчика. Подросток получил пулевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.

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Теги: ЮНИСЕФ, подростки, алкоголь, курение
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Комментариев (2)
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Boxerogos    21.06.2019, 17:41
Оценка:  -1
Boxerogos
Фы фсё фрёти!Алкоголики только на Расее,а у нас лишь трезвенники-нерабы!)))))))))))))) )))))))
Ira0965    21.06.2019, 18:06
Оценка:  0
Ira0965
У вас в крыму и днр стекломой жрут с утра до ночи. так шо молчи педик пукинососущий
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