Каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня
Около 20,3% украинских подростков пьют алкоголь каждые 3-5 дней. Такие данные получены в результате исследования ЮНИСЕФ.
Среди детей 10-лет выпивают алкоголь 13,6%, среди 17-летних – больше 60%.
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“По данным нынешнего исследования можно видеть, что употребление спиртных напитков остается достаточно распространенным среди учащихся учреждений общего среднего образования Украины“, - говорится в исследовании.
Опрос был проведен среди учащихся 5-11 классов, а также студентов 1 и 2 курсов.
- Курение
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По данным опроса, 87,6% юношей и 93,6% девушек не курят. В сравнении с данными 2014 года эти показатели улучшились. Всего 20,1% учащихся имеют опыт курения, в 2014 этот показатель составлял 30%. Ежедневно курят 5,1% подростков (7,2% среди юношей и 2,9% среди девушек).
Ранее сообщалось о том, что под Житомиром сосед выстрелил в 12-летнего мальчика. Подросток получил пулевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.
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