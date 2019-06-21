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Тело умершего на работе украинца поляки выбросили в лесопосадку

Комментариев: 13
Мужчине стало плохо на рабочем месте, но работодатели отказались вызывать врача и вывезли тело за 150 км.
Украинца даже не попробовали спасти
Украинца даже не попробовали спасти
versii.com

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14 июня в соцсети Фейсбук начали распространять фото найденного в лесопосадке тела мужчины, пишут Версии. 

Предполагали, что это может быть украинский гастарбайтер, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Снятинщины.

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Как рассказывают знакомые, муж работал в столярне, когда у него случился приступ. Одни предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие, нападение произошло из-за того, что прикарпатец надышался испарений лаков и красок.

Работники, которые были в цехе, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако владелица столярни сообщила, что сейчас уже нерабочее время (было около 17:00 вечера), и она сама решит проблему.

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Вместо того, чтобы отвезти цкраинца в ​​медучреждение, поляки решили просто избавиться от тела - вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец.

Сейчас дело расследует польская полиция. Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают украинского. Полицейские разыскивают еще одного украинца, который, вероятно, был свидетелем, а, возможно, и соучастником преступления.

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Родные тем временем собирают средства, чтобы перевезти тело Василия домой. На это нужно 2000 долларов. Таких денег у семьи нет. Поэтому просят помочь все неравнодушных людей. Дома Василия не дождались престарелые родители, жена и трое детей. Реквизиты для помощи: 4149499642572836 - Черней Дарья Дмитриевна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на предприятии погиб подрывник.

 

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Теги: Польша, смерть, завод, предприятие, предприниматель, украинец, погибшие
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Комментариев (13)
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haarp    21.06.2019, 19:35
Оценка:  +2
haarp
за раба не сядут , такая же история в Таиланде с бирманцами и камбоджийцами , заболел - в джунгли , наутро и костей нет
Krotol2    21.06.2019, 19:33
Оценка:  +2
Krotol2
Так правильно только в утиль
haarp    21.06.2019, 19:32
Оценка:  +3
haarp
красавцы поляки , вот как поступают с псевдоньюэуропейцами , как дохлую крысу в пасадку выбросили.
PINKIPAU    21.06.2019, 19:35
Оценка:  -3
PINKIPAU
Скоро и тебя нахрен выбросят, за ненадобностью.
VSHIVANKA    21.06.2019, 18:01
Оценка:  +3
VSHIVANKA
С РАБАМИ ТАК ВСЕГДА ПОСТУПАЮТ ......)))
Ira0965    21.06.2019, 18:53
Оценка:  -4
Ira0965
Твои рабы Соссияне дохнут от стекломоя каждый день
colavova    21.06.2019, 17:53
Оценка:  -3
colavova
быдла везде хватает, надеюсь сядут по закону
haarp    21.06.2019, 19:33
Оценка:  +1
haarp
хрен тебе , они себя считают тоже европейцами но круче украинских
Boxerogos    21.06.2019, 17:47
Оценка:  -3
Boxerogos
Рагуляка не захотел работать дома за 200 гривен в день,захотел много польских денег,а получил польский лес...Что можно сказать,жажда лёгкой наживы убивает.
bertal    21.06.2019, 18:22
Оценка:  -2
bertal
Легкой наживы? да ты дебил , слов нет. Они там пашут как проклятые, чтоб прокормить свои семьи в Украине
haarp    21.06.2019, 19:38
Оценка:  0
haarp
некуй было скакать , доскакались и на западе и на востоке везде рабы с украины
Ira0965    21.06.2019, 18:53
Оценка:  -3
Ira0965
ты пiдор и это на всю жизнь!
tulchanin    21.06.2019, 17:41
Оценка:  +4
tulchanin
Поди ни трудовой визы ни официального трудоустройства..... и как результат, вызов ему "скорой" - угроза штрафа для работодателя.
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