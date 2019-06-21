Тело умершего на работе украинца поляки выбросили в лесопосадку

Мужчине стало плохо на рабочем месте, но работодатели отказались вызывать врача и вывезли тело за 150 км.

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14 июня в соцсети Фейсбук начали распространять фото найденного в лесопосадке тела мужчины, пишут Версии.

Предполагали, что это может быть украинский гастарбайтер, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Снятинщины.

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Как рассказывают знакомые, муж работал в столярне, когда у него случился приступ. Одни предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие, нападение произошло из-за того, что прикарпатец надышался испарений лаков и красок.

Работники, которые были в цехе, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако владелица столярни сообщила, что сейчас уже нерабочее время (было около 17:00 вечера), и она сама решит проблему.

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Вместо того, чтобы отвезти цкраинца в ​​медучреждение, поляки решили просто избавиться от тела - вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец.

Сейчас дело расследует польская полиция. Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают украинского. Полицейские разыскивают еще одного украинца, который, вероятно, был свидетелем, а, возможно, и соучастником преступления.

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Родные тем временем собирают средства, чтобы перевезти тело Василия домой. На это нужно 2000 долларов. Таких денег у семьи нет. Поэтому просят помочь все неравнодушных людей. Дома Василия не дождались престарелые родители, жена и трое детей. Реквизиты для помощи: 4149499642572836 - Черней Дарья Дмитриевна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на предприятии погиб подрывник.