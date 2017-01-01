Следил за детьми, собирал игрушки: детали из жизни подозреваемого в убийстве 11-летней Даши

Знакомый Тарасова рассказал о его странностях.

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Жизнь Николая Тарасова, которого подозревают в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области, таит много загадок. Об это рассказал знакомый Тарасова, передает Думская.

Парень рассказал журналистам, что Тарасов много времени проводил за компьютером, мало помогал родителям. Один раз он поехал на заработки в РФ, но скоропостижно вернулся.

В обычной жизни Тарасов был какой-то сонный. Мало говорил, поэтому друзей у него было немного. Между тем, он возбуждался, когда разговор был о женском поле.

О его семье в селе всякие нехорошие слухи ходили: мол отец лет пятнадцать назад сидел в тюрьме за изнасилование, - говорит знакомый семьи.

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Житель Ивановки сообщил изданию, что Тарасова застали за тем, как он следил за школьницами. Также был инцидент, когда парень раздевался перед девочками.

Семья Тарасова все отрицает. Между тем, родные говорят, что парень действительно был замкнутым. Он часто запирался у себя в комнате и ни с кем не говорил.

Брат Тарасова Александр показал журналистам его комнату. Там было много детских игрушек.

Напомним, семье подозреваемого в убийстве 11-летней Даши обещают сжечь дом. Семья Тарасова живет в страхе. Их торговый контейнер разрисовали угрозами.