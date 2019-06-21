Харьковских военкомов, "ловивших" парней на улице, задержали
Харьковские блогеры помешали военкомам “похищать парней на улице для службы в армии“. Блогерам удалось поймать военнослужащих с поличным, когда они напали на парня и разбили его телефон.
Об этом сообщает местное СМИ MyKharkov.info со ссылкой на на YouTube-канале “Хозяин двора“.
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Сотрудники военкомата были одеты в гражданскую одежду и сразу после инцидента спрятались в авто. На это блогеры вызвали полицейских. Пострадавшие парни рассказали правоохранителям детали происшествия. В свою очередь военкомы не смогли объяснить, почему они нападают и унижают людей на улице.
Полиция открыла уголовное производство.
Следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, - сказано в сообщении
Ранее сообщалось о том, что в Бердянске на взятке задержали сотрудника военкомата.
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