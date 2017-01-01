Зеленский уволил замглавы СБУ в запас

Олега Фролова уволили в запас.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Олега Фролова с военной службы в запас. Об этом свидетельствует указ №422/2019 от 21 июня, опубликованный на официальном портале президента.

Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды, - написало в президентском указе.

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К слову, генерал-полковник Олег Фролов работает в органах СБУ с 1993 года. С 2007 по 2010 год Фролов занимал должность заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В 2011-м его назначают первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных. Летом 2014 года его назначили на должность начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ. 23 июня 2015 года Порошенко назначил его заместителем главы СБУ Украины.

Напомним, Зеленский уволил посла в Швеции. В указе не названа причина увольнения.