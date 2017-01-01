Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Люди Фирташа идут в Раду по спискам партии Бойко-Рабиновича - СМИ

Комментариев: 0
Журналисты провели расследование, в котором выяснили причастность олигарха Фирташа к партии Оппозиционная платформа-За жизнь .
Дмитрий Фирташ шестой год вынужденно находится в Австрии
Дмитрий Фирташ шестой год вынужденно находится в Австрии
radiosvoboda.org

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ пытается получить рычаги влияния на политику через собственных людей в партии Бойко-Рабиновича Оппозиционная платформа-За жизнь. Об этом по итогам собственного расследования сообщает программа Схемы, пишет Радио Свобода.

Читай также: На чем ездят политики: Вадим Рабинович

По информации журналистов, в Верховную Раду Украины от партии Бойко-Рабиновича будут баллотироваться Сергей Левочкин, Григорий Суркис и Михаил Папиев.

“Они должны будут лоббировать интересы олигарха в парламенте“ – говорится в сообщении.

В соответствии с последними опросами, партия Бойко-Рабиновича имеет реальные шансы попасть в парламент.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе повесили борды с изображением Кивы и надписью “Расстрел автобусов Донецк-Киев“. Эти борды были с символикой “Оппозиционной платформы - за жизнь“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Рабинович, Бойко, Фирташ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь