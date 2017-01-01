Люди Фирташа идут в Раду по спискам партии Бойко-Рабиновича - СМИ

Журналисты провели расследование, в котором выяснили причастность олигарха Фирташа к партии Оппозиционная платформа-За жизнь .

Дмитрий Фирташ шестой год вынужденно находится в Австрии radiosvoboda.org

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ пытается получить рычаги влияния на политику через собственных людей в партии Бойко-Рабиновича Оппозиционная платформа-За жизнь. Об этом по итогам собственного расследования сообщает программа Схемы, пишет Радио Свобода.

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По информации журналистов, в Верховную Раду Украины от партии Бойко-Рабиновича будут баллотироваться Сергей Левочкин, Григорий Суркис и Михаил Папиев.

“Они должны будут лоббировать интересы олигарха в парламенте“ – говорится в сообщении.

В соответствии с последними опросами, партия Бойко-Рабиновича имеет реальные шансы попасть в парламент.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе повесили борды с изображением Кивы и надписью “Расстрел автобусов Донецк-Киев“. Эти борды были с символикой “Оппозиционной платформы - за жизнь“.

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