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Звезда украинского футбола Федецкий идет в Раду

Комментариев: 1
Экс-игрок Национальной сборной Артем Федецкий идет на выборы в парламент по мажоритарке от партии Слуга народа.
Артем Федецький
Артем Федецький
Телеканал 24

Партия Слуга народа обнародовала список мажоритарных кандидатов в 12 округах Львовской области. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.

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В перечне преобладают предприниматели. Однако в округе №118 от “Слуги народа“ выдвигается футболист-профессионал экс-игрок Национальной сборной защитник львовских “Карпат“ Артем Федецкий.

Ранее сообщалось, что руководитель студии Мамахохотала идет в Раду от Слуги народа. Юморист Роман Грищук планирует сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики.

Как сообщалось ранее, шанс попасть в Раду есть у пяти партий.

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Теги: футбол, Выборы, досрочные выборы, Артем Федецкий, Парламентские выборы, выборы в Верховную Раду, футболист, выборы в Раду, Слуга народа, Парламентские выборы 2019, Партия Слуга народа
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Комментариев (1)
Ira0965    21.06.2019, 18:15
Оценка:  -1
Ira0965
футболиста там ещё не хватает
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