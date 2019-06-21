"Будем бороться за наш Крым до победы": Порошенко сделал важное заявление
Лидер партии “Европейская солидарность“ Петр Порошенко рассказал о своей встрече с отцом похищенного российскими военными в Крыму Эрвина Ибрагимова Умером Ибрагимовым и заявил, что будет бороться за возвращение Крыма.
Об этом информирует пресс-служба партии “ЕС“.
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Порошенко отметил, что история Умера Ибрагимова - это для него не просто история борьбы. Наша страна, по словам бывшего гаранта, платит высокую цену, поэтому просто “простить и забыть“ пытки наших людей в Крыму и на Донбассе он не может.
И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым до победы, - подчеркнул Порошенко.
Ибрагимов верит, что политик сможет вернуть Украине Крым.
Известно, что Ибрагимов полетит на футбольный матч имени своего сына, который организовала украинская диаспора, а Порошенко помог в организации поездки.
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Напомним, в 2016 году российские боевики похитили Эрвина Ибрагимова и до сих пор никто не знает место его нахождения.
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию Европейская солидарность “политическим спецназом“.
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