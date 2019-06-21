Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Будем бороться за наш Крым до победы": Порошенко сделал важное заявление

Комментариев: 6
Наша страна, по словам бывшего гаранта, платит высокую цену, поэтому просто “простить и забыть“ пытки наших людей в Крыму и на Донбассе он не может.
Порошенко встретился с Умером Ибрагимовым
Порошенко встретился с Умером Ибрагимовым
eurosolidarity.org

Лидер партии “Европейская солидарность“ Петр Порошенко рассказал о своей встрече с отцом похищенного российскими военными в Крыму Эрвина Ибрагимова Умером Ибрагимовым и заявил, что будет бороться за возвращение Крыма.

Об этом информирует пресс-служба партии “ЕС“.

Читай также: Порошенко отомстил Портнову ответным заявлением, - СМИ

Порошенко отметил, что история Умера Ибрагимова - это для него не просто история борьбы. Наша страна, по словам бывшего гаранта, платит высокую цену, поэтому просто “простить и забыть“ пытки наших людей в Крыму и на Донбассе он не может.

И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым до победы, - подчеркнул Порошенко. 

Ибрагимов верит, что политик сможет вернуть Украине Крым.

Встреча прошла в офисе
Встреча прошла в офисе "Европейской солидарности"
eurosolidarity.org
Порошенко заявил, что вернут Крым Украине
Порошенко заявил, что вернут Крым Украине
eurosolidarity.org

Известно, что Ибрагимов полетит на футбольный матч имени своего сына, который организовала украинская диаспора, а Порошенко помог в организации поездки.

Читай также: “Петр уже пятый“: журналистка выставила на продажу картину с обнаженным Порошенко

Напомним, в 2016 году российские боевики похитили Эрвина Ибрагимова и до сих пор никто не знает место его нахождения.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию Европейская солидарность “политическим спецназом“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Порошенко, крым, Россия, Боевики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    21.06.2019, 18:57
Оценка:  +1
Мыкола
Всегда полезно реально смотреть на вещи и не выдавать желаемое за действительное
bertal    21.06.2019, 18:38
Оценка:  +1
bertal
Это сказал тот , кто сдал Крым без единого выстрела. Слов нет, одни выражения. Всех "турчиновых" в тюрьму, за предательство страны и потерю территории. В любой другой стране за такие поступки уже бы давно расстреляли, но только не в Украине, мы ищем козла опушения
Ira0965    21.06.2019, 18:42
Оценка:  -5
Ira0965
пiдор, тебе ли говорить про выстрелы, срань ватная
bertal    21.06.2019, 18:46
Оценка:  +1
bertal
Татаров с Крыма послать на ху й , чтож они при должностях сбежали в Киев и открыли тут псевдо министерства с окладами по 100-150тыс.грн.в месяц ? Раздать всем перебежчикам и обязательно всем членам их семей по калашу и послать их на ....., освобождение их псевдо родины. Пусть покажут свой патриотиз
bertal    21.06.2019, 18:47
Оценка:  +1
bertal
правда гражданин Турчинов?
Michael2811    21.06.2019, 19:34
Оценка:  +2
Michael2811
А на счёт Турчинова.... Набрать в Гугл......Турчинов.Статья Аутодафе......И ясно всё без коментарий.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь