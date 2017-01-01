Петиция о сокращении количества депутатов в Раде набрала необходимое количество голосов

Президент должен приступить к рассмотрению петиции о сокращении количества депутатов до 100 человек в течение трех рабочих дней.

Зеленскому предлагают сократить количество депутатов в несколько раз informator.ua

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении количества народных депутатов Верховной Рады до 100 набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента.

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Теперь петицию обязаны рассмотреть.

“Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек“, - говорится в петиции.

22 мая начали собирать подписи и на момент публикации она набрала 25 087 голосов.

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В АП должны будут приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочий дней.

Ранее сообщалось, что после трагической гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на сайте АП появилась петиция об отставке главы МВД Арсена Авакова. Документ поддержали около 28 тысяч человек из 25 тысяч обязательных, поэтому Зеленский отреагировал на требование общественности. Зеленский напомнил, что отстранение или увольнение конкретного должностного лица от должности применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.