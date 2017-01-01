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По всем предметам ВНО установили пороговые баллы "сдал/не сдал"

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Комиссия установила пороговые баллы по истории Украины, географии и химии. В среднем оценивание прошли успешно 9 из 10 учеников.
По всем предметам ВНО установили пороговые баллы
По всем предметам ВНО установили пороговые баллы
Корреспондент.net

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования установила пороговые балы для трех тестов внешнего независимого оценивания. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки сообщает Укринформ в пятницу, 21 июня.

"По результатам обсуждений комиссия определила такие пороговые балы: история Украины - 27, география - 26, химия - 16", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от общего количества участников этот порог преодолели: 84% по истории Украины, 89,57% по географии и 86% по химии.

Результаты тестирования по этим предметам будут доступны уже 22 июня.

Ранее были объявлены пороговые балы по следующим предметам: математика - 11, украинский язык и литература - 23, физика - 13, иностранные языки - 19, биология - 23.

Как сообщалось ранее, лучше всех ВНО по украинскому написали школьницы из Донецкой области.

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Теги: выпускники, тестирование, абитуриенты, ВНО
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Источник: korrespondent.net

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