Инфраструктуру Донбасса нужно восстанавливать за счет компенсаций от России, - Данилюк.

Россия пытается использовать новую власть, чтобы не платить по счетам. В условиях военного конфликта, Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам. Если пойдем путем, который поддерживают партии капитуляции (которые говорят о переговорах с РФ),Донбасс будет воспринимать ся как внутриукраинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству, то есть, гражданам. Каждый украинец должен будет заплатит ь минимум по 50 тыс. долларов на восстановление Донбасса и значительно большие деньги возместить беженцам, переселенцам, жителям оккупированных территорий, участникам боевых действий с обеих сторон. То есть, Украина сознательно отказывается от компенсаций и принимает на себя функцию ответственной стороны. Это опасно, - заявил лидер «Спільної справки» Александр Данилюк в интервью Gazeta.ua.

Ирак напал на Кувейт. Война продолжалась 2 дня. Около 200 человек погибли. Ирак выплачивает Кувейту 469 миллиардов долларов как государству агрессору, отдельно - частным лицам, пострадавшим компаниям. А когда говорим о более 5 лет войны, большое количество убитых, разрушенную инфраструктуру, переселенцев - это десятки триллионов долларов нанесенных Украине убытков. Россия существенно меньшими деньгами с помощью новых политиков может получить договоренности относительно конфликта в Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной. Это создаст предпосылки для снятия международных санкций против Кремля.

Стратегия нанесения России финансовых и экономических убытков мощнее санкций. Она может выступить аргументом Украины в переговорах с РФ об освобождении территорий, прекращении агрессии. Также это был бы аргумент для партнеров поддерживать нас. Этот рычаг, вместе с началом переговоров в Будапештском формате, мог бы дать результаты - достижение мира на украинских условиях, - говорит Данилюк.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение «Спільна справа», намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением «Сила права» Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу. «Сила права» - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.

Александр Данилюк - один из лидеров Революции достоинства, экс-кандидат в президенты Украины. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 году - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.