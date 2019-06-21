По центру Львова разгуливали мужчины в плавках

Также они разъезжали в трамваях, вызывая удивление других пассажиров. Как оказалось, что ватерполисты празднуют юбилей своего клуба.

Мужчины в плавках и шапочках гуляли по Львову facebook.com/Олег Довганик

Спортсмены из львовского мужского ватерпольного клуба Динамо решили своеобразно отметить 70-летие своего клуба – они в пятницу, 21 июня, собрались в центре города в своей привычной спортивной форме - плавках и ватерпольних шапочках, сообщиет УНИАН.

Горожане и туристы в центре города охотно селфилися с молодыми людьми в плавках и выражали восхищение телосложением спортсменов. При этом никаких нареканий на то, что мужчины прогуливаются по центру города в плавках никто не высказывал.

Позже ватерполисты проехали в львовских трамваях, вызывая удивление и заинтересованность среди пассажиров, где раздавали приглашения на матчи финала Кубка Украины-2019 по водному поло среди мужчин, которые состоятся во Львове 22-23 июня.

Также сегодня ватерполисты намеревались зафиксировать национальный рекорд: в центре города на площади возле памятника Шевченко установить уникальный спортивный арт-объект - крупнейший ватерпольный мяч в мире. Его диаметр - 3,5 м. А уже 22-го и 23-го июня во Львове состоятся соревнования в бассейне СКА. Там пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал Кубка Украины по водному поло.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту голый пассажир сорвал отправление авиарейса.

А в Швеции голый полицейский в сауне арестовал опасного преступника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet