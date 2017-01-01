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В Харькове мужчина угнал автокран

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По данным следствия, злоумышленником является водитель данной техники.
Харьковская полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автокрана
Харьковская полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автокрана
hk.npu.gov.ua

Харьковская полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне техники. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как стало известно, еще 15 июня силовики обнаружили на автостоянке, расположенной на улице Амурской, автокран. В ходе расследования правоохранители установили, что владельцем техники является 47-летний мужчина. По его словам, спецтранспорт пропал днем ранее. Как выяснилось позже, в угоне техники подозревается 30-летний водитель.

Следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное завладение транспортным средством". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. 

Ранее на Волыни мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал машину скорой помощи.

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Теги: Харьков, полиция, водитель, угон автомобиля
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Источник: korrespondent.net

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