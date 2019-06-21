"Могу покрасить ларек": Коломойский прокомментировал восстановление Донбасса

Олигарх отметил, что может распоряжаться только ограниченным объемом средств.

Игорь Коломойский заявил, что он не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и не обсуждал с ним восстановление Донбасса.

Об этом он сообщил в интервью для “НВ“.

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Коломойский отметил, что не в курсе о заявлениях Зеленского. Олигарх указывает, что может распоряжаться только ограниченным объемом средств.

На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два, - шутит Коломойский.

Известно, что согласно иску “Приватбанка“, британский суд постановил, что Коломойский может тратить на нужды в повседневной жизни не более 20 тыс. фунтов.

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Сам Коломойский уверяет, что с Зеленским не встречался, в АП его тоже не приглашали.

Ранее сообщалось, что в Администрация президента Украины готовы судится с главой Совета судей Олегом Ткачуком из-за ложных обвинений.Рябошапка считает, что такие заявления Ткачука, являются ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.

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